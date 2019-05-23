Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırlandığı iddiası

AA

Suudi Arabistan'ın aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Suudi Arabistan

İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesinin iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan'da 2017 yılında tutuklanan İslam alimi Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve dini televizyon program sunucusu Ali el-Ömeri ramazan sonrasında idam cezasına çarptırılacak.

İki ayrı hükümet kaynağı, Riyad'da özel bir ceza mahkemesinde yargılanan sanıkların belirsiz bir tarihe ertelenen duruşmayı beklediğini ve bu duruşmadan idam kararı çıkar çıkmaz infazın çok geciktirilmeyeceğini öne sürdü.

Haberde ifadelerine yer verilen İnsan Hakları Gözlemevi (HRW) Orta Doğu Direktörü Sarah Leah Whitson, Suudi Arabistan'la ilgili gelişmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın sağladığı ortamın rolüne dikkati çekti. Whitson, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a adeta "kendi halkına ne zulmü uygularsan uygula biz arkandayız" mesajı verdiğini belirtti.

ILIMLI İSLAM YAKLAŞIMIYLA TANINIYOR

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter üzerindeki yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında gelişime açık ve ılımlı İslam yaklaşımıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatıyla iş birliği, hükümetin başarılarına karşı kinayede bulunma, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis ılımlı olduğu için idam edilir. Çünkü ılımlı haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." diye konuşmuştu.

İnsan hakları karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından üst düzey aktivist, gazeteci, din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi uzmanları, Riyad yönetimine, din adamları, yazarlar, gazeteciler ve aktivistleri "endişe verici düzeyde yaygın, sistematik ve keyfi biçimde gözaltına aldığı ve tutukladığı" uyarısında bulunmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ İDAMLAR 

Suudi Arabistan'da geçen ay "terör örgütü kurmak ve düşmanla iş birliği yapmak" suçlamasıyla çoğunluğu Şii 37 kişinin idam edildiği bildirilmişti.

Yerel basındaki haberlerde, idam edilenlerden birinin reşit olmadığı ve bir kişinin cezasının da çarmıha gerilerek infaz edildiği öne sürülmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın 2019'un ilk 4 ayında 104 kişiyi idam ettiğini ve bu yıl, geçen yılki toplam rakam olan 149'u hızla aşma yolunda ilerlendiğini belirtmişti.

Reprieve İnsan Hakları Grubu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da bu yıl için 300'den fazla kişinin daha idam sırasını beklediğini iddia etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika bomba iddia! İngiltere Başbakanı There May'in yarın istifa etmesi bekleniyor
DÜNYATheresa May'in istifa etmesi bekleniyor!
'Savaş tehdidi' Kanada'ya geri adım attırdı!
DÜNYA'Savaş tehdidi' Kanada'ya geri adım attırdı!
Alacağı tazminat belli oldu! Suçsuz yere tam 45 yıl hapis yattı!
DÜNYASuçsuz yere tam 45 yıl hapis yattı!
Hamaney: Nükleer anlaşmaya inancım yoktu
DÜNYAHamaney: Nükleer anlaşmaya inancım yoktu
Dışişleri'nden ABD-Türkiye ittifakı mesajı: Endişeye mahal yok
DÜNYAABD-Türkiye ittifakı mesajı! Endişeye mahal yok
Ramaphosa yeniden Güney Afrika devlet başkanı olarak seçildi
DÜNYARamaphosa yeniden seçildi
Juncker'den Avrupa'daki aşırı sağa sert eleştiri
DÜNYAAB Komisyon Başkanı'ndan çok sert sözler
İftira attılar 45 yıl hapis yattı
DÜNYASuçsuz yere 45 yıl hapis! İşte ödenecek tazminat
Trump'tan Pelosiye "örtbas" tepkisi
DÜNYATrump'tan Pelosiye "örtbas" tepkisi
Irak 38 yıl önceki hava saldırısı için İsrail'den tazminat isteyecek
DÜNYAIrak İsrail'den 38 yılın hesabını isteyecek!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X