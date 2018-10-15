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Suudi Arabistan riyali Haziran 2017’den beri en düşük seviyesinde

Suudi Arabistan'ın para birimi riyal dolar karşısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının arkasında Suudi yetkililerin olması durumunda çok ağır cezalar uygulayacakları açıklamasından sonra, bu sabah Haziran 2017’den beri spot piyasada en düşük seviyesini gördü.

15.10.2018 - 14:27 | Güncelleme:  

Bu sabah spot piyasada Riyal, Haziran 2017’den beri dolar karşısında en düşük seviyesi olan 3,7514’e kadar geriledi.

Sabit kur politikası uygulayan Suudi Arabistan’da Merkez Bankası, genellikle 3,7498 ve 3,7503 riyal arasında değişen dolar kurunu 3,75 riyala sabitledi.

Ayrıca, Suudi Arabistan’a yönelik açıklamalar hisselerde sert düşüşlere neden oldu. Pazar günü bir ara yüzde 7 gerileyerek Aralık 2014’den beri en yüksek düşüşün kaydeden Tadawul endeksi, günü yüzde 3,5 düşüşle 7,266,59 puandan kapadı. Tadawul endeksi bugün ise TSİ 12.39 itibarıyla yüzde 2,13 artışla 7,421,38 seviyesine yükselerek kayıplarının bir kısmını karşıladı.

Öte yandan, Suudi Arabistan ile yakın ticari ilişkileri olan SoftBank'ın Japonya'daki hisseleri de bugün yüzde 7,1 düştü.

- "Yaptırımlara karşılık verilecek"

Daha önce yaptığı açıklamalarda, başta Suudi Arabistan olmak üzere petrol fiyatlarındaki yükselişten Orta Doğu ülkelerini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) sorumlu tutan Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Biz Orta Doğu ülkelerini koruyoruz. Biz olmasak uzun süre güvende olmazlar. Onlar ise daha yüksek petrol fiyatları için bastırmaya devam ediyor. Bunu hatırlayacağız. OPEC tekeli, fiyatları şimdi düşürmeli" ifadesini kullanmıştı.

ABD-Suudi Arabistan ilişkileri Washington Post yazarı Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamaması sonrasında daha da gerilmişti. Trump, cumartesi yaptığı açıklamada, Kaşıkçı kaybolmasının arkasında Suudilerin olması durumunda çok ağır cezalar uygulayacaklarını belirtmişti.

Suudi Arabistan’ın da başka ülkeler tarafından alınacak olası yaptırım kararlarını karşılıksız bırakmayacağı, Riyad’ın daha büyük yaptırım kararlarıyla diğer ülkelere yanıt vereceği iddia edilmişti. Suudi medyasında Pazar günü yer alan haberlere göre, ekonomisi büyük oranda petrol gelirlerine bağımlı olan Suudi Arabistan’ın küresel ekonomi için büyük ve etkili bir rolü olduğu ifade edilerek, gerekirse petrol fiyatlarının varil başına 100 veya 200 dolara çekileceğine işaret edilmişti. Tüm bu tartışmaların, ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketinin 5 Kasım'da devreye girmesinden önce yaşanması dikkati çekiyor.

Öte yandan, Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolması üzerine birçok medya kuruluşu, konuşmacı ve uluslararası yatırımcı Riyad’da 23-25 Ekim’de düzenlenecek uluslararası yatırım konferansını boykot etmeye hazırlanıyor.

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