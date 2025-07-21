Süveyda'dan Dera'ya göç artıyor

Suriye'de, Dera Valiliği Acil Durum Komitesi yetkilileri, Süveyda ilindeki çatışmalar nedeniyle bugüne kadar yerinden edilen 3 bin 500'den fazla ailenin Dera'ya göç ettiğini ve her geçen gün yeni ailelerin bölgeye ulaştığını belirtti.

Dera Valiliği Acil Durum Komitesi Sosyal İşler, Çalışma, Acil Durumlar ve Afetlerden Sorumlu Yürütme Ofisi Üyesi Hüseyin Nuseyrat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süveyda'dan Dera ilinin doğu kırsalına yoğun göç dalgası yaşandığını söyledi.

Süveyda'daki güvenlik sorunları nedeniyle evlerini terk eden ailelerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Nuseyrat, "Bugüne kadar 3 bin 500'den fazla aileyi karşıladık. Bugün sabah ise 200'den fazla yeni göçmen aile Dera'ya ulaştı. Gelenler arasında Bedevi aşiretlerinden, Dürzi toplumundan ve diğer illerden olup, Süveyda'da ikamet eden aileler de bulunuyor." dedi.

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Göç edenlerin büyük kısmının, kullanılmayan okullarda oluşturulan 30'dan fazla geçici barınma merkezine yerleştirildiğini bildiren Nuseyrat, bazı ailelerin ise akrabalarının yanında kaldığını ya da hayvanlarıyla şehir çevresindeki açık alanlara çadır kurarak yerleştiğini ifade etti.

Nuseyrat, insani yardım faaliyetlerine ilk olarak ev sahibi toplumun öncülük ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Yerel halk ilk andan itibaren temel ihtiyaçların karşılanması için seferber oldu. Ardından yerel ve uluslararası insani yardım kuruluşları da sürece dahil oldu. Dera Valiliği Acil Durum Komitesi, Sivil Savunma, Kızılay ve diğer yardım kuruluşlarıyla koordinasyon halinde yardımlar sürüyor." Yeni göç dalgası bekleniyor Süveyda'daki çatışmalar nedeniyle daha fazla ailenin evlerini terk edebileceğine dikkati çeken Nuseyrat, "Güvenli insani koridorların açılmasıyla en az 2 bin ailenin daha göç etmesini bekliyoruz. Bu nedenle farklı bölgelerde yeni barınma merkezleri hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı. Göçmen ailelerin ne kadar süreyle Dera'da kalacağının belirsiz olduğunu dile getiren Nuseyrat, "Süveyda'ya güvenlik ve istikrarın devletin gözetiminde yeniden dönmesini temenni ediyoruz. Ancak birçok aile evini kaybetti ya da onarıma ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle bazı ailelerin dönüşü zaman alabilir." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM Süveyda'daki çatışmalar Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü.