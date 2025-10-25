"Süveyda Suriye'nin ayrılmaz parçasıdır"

Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'nın ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu, önceliğin dış müdahaleleri önleyip Suriye’nin birliğini ve egemenliğini korumak olduğunu belirtti.

Canbolat, Suriye El-İhbariye kanalına verdiği özel röportajda, Süveyda’daki olayların araştırılması, adaletin sağlanması ve uzlaşının tesis edilmesinin bölgedeki krizi sona erdireceğini ifade etti.

"Süveyda, Suriye’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Öncelik dış müdahaleleri önleyip Suriye’nin birliğini ve egemenliğini korumaktır." diyen Canbolat, Şam hükümetinin ulusal uzlaşı ve diyalog kapısını ciddi biçimde açmaya çalıştığını ifade etti.

Dürzi lider, tüm taraflara "Süveyda’da yaşanan son olaylarla ilgili Suriye'nin ve uluslararası soruşturmaların sonuçlarını beklemeden hüküm vermemeleri" çağrısında bulundu.

Canbolat, "Süveyda’da yaşanan trajedi derin bir yara açtı. İsrail bayraklarının taşınmasının kınanması gerekiyor. Bu tür davranışlar Süveyda halkının ulusal ve Arap kimliğini yansıtmıyor." ifadesini kullandı.

Bazı çevrelerin "Cebel el-Arab" adını "Cebel Başan" olarak değiştirme girişimlerinin, tarihi ve ulusal kimliği tahrif etmeye yönelik kasıtlı bir çaba olduğunu söyleyen Canbolat, bu tür girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Lübnan ile Suriye arasındaki ilişkilerin, iki bağımsız devlet arasında doğal bir ilişki olması gerektiğini vurgulayan Canbolat, bu ilişkinin İsrail’e karşı güvenlik ve ekonomik işbirliği temelinde, karşılıklı egemenliğe saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Bazı Lübnanlı siyasi grupların hala Suriye’deki Beşşar Esed rejiminin düşüşünü kabullenemediğini dile getiren Canbolat, iki ülke arasında yeni bir sayfa açılması, uzlaşı ve işbirliği temelinde yeni bir dönem çağrısı yaptı.

REKLAM

Canbolat ayrıca, Şam ile Beyrut arasında güvenlik ve yargı işbirliği yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve Lübnan’daki Suriyeli tutuklular dosyasının iki ülkenin egemenliklerine saygılı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Velid Canbolat kimdir?

Lübnanlı, Dürzi topluluğunun önde gelen liderlerinden biri olan, 1949 doğumlu Velid Canbolat, babası Kemal Canbolat’ın 1977’de öldürülmesinin ardından genç yaşta İlerici Sosyalist Partisi’nin başkanlığını devraldı.