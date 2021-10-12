107 gün sonra tam kapanma sona erdi! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Avustralya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele devam ederken, ülkenin en büyük kenti Sydney’de 107 gün süren tam kapanma dün son erdi.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, eyaletin başkenti Sydney’de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 3,5 aydır uygulanan tam kapanmanın son ermesiyle devreye giren yeni kurallarla ilgili açıklamada bulundu.

Tam kapanmanın sona ermesiyle eyaletteki hareketliğin artmasına paralel olarak vaka sayılarının da artacağını ancak sağlık sisteminin bununla başa çıkabilecek durumda olduğunu belirten Başbakan Perrottet, "Hareketlilik arttıkça vaka sayıları artacak, hastaneye yatışlar artacak. Ama sürekli kapalı kalamayız. Virüsle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Perrottet, "Bence herkes oldukça heyecanlıdır, uzun bir 100 gün oldu" dedi.

Perrottet, tarafından duyurulan yeni kurallara göre, birçok sektördeki iş yeri yeniden açılırken, Kovid-19 aşının çift dozunu da yaptıranların evlerde 10, halka açık alanlarda 30 kişi ile bir araya gelmesine izin verildi. Dini ibadetler 10 kişiyle yapılabilirken, cenaze ve düğünlere 100, maçlara 5 bin kişi alınacak.

Sydney'deki 5 milyondan fazla kişi haziran ayından beri Delta varyantı sebebiyle sıkı bir karantina dönemindeydi.

SON 24 SAATTE CAN KAYBI YOK

Sınırlarını Mart 2020'den kapatan Avustralya’nın diğer eyaletlerinde son 24 saate virüsten yeni can kaybı yaşanmazken, Delta varyantının etkisindeki Victoria’da 8 ve NSW’de 8 kişinin daha Kovid-19’dan ölmesiyle, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 1448’e yükseldi.

Öte yandan tam kapanmanın sürdüğü Victoria eyaletinde 1612, NSW’de 496 ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde 32 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Avustralya’da Kovid-19’un ilk görüldüğü 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren 129 bin 564 kişi virüse yakalanırken, ülkedeki 27 bin 771 aktif vakadan, 287’si yoğun bakımda olmak üzere 1421 kişi hastanede tedavi görüyor.