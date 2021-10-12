107 gün sonra tam kapanma sona erdi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya AÇILDILAR! Son dakika: Sydney'de 107 gün sonra tam kapanma sona erdi!
ABONE OL

Sydney Delta varyantı sebebiyle tam kapanmaya gitmişti: 107 gün sonra açıldı!

Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de Delta varyantıyla mücadele için ilan edilen tam kapanma 107 gün sona erdi.

AÇILDILAR! Son dakika: Sydney'de 107 gün sonra tam kapanma sona erdi!
107 gün sonra tam kapanma sona erdi!
0:00 / 0:00
AA / HABERTURK.COM

Avustralya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele devam ederken, ülkenin en büyük kenti Sydney’de 107 gün süren tam kapanma dün son erdi.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, eyaletin başkenti Sydney’de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 3,5 aydır uygulanan tam kapanmanın son ermesiyle devreye giren yeni kurallarla ilgili açıklamada bulundu.

Tam kapanmanın sona ermesiyle eyaletteki hareketliğin artmasına paralel olarak vaka sayılarının da artacağını ancak sağlık sisteminin bununla başa çıkabilecek durumda olduğunu belirten Başbakan Perrottet, "Hareketlilik arttıkça vaka sayıları artacak, hastaneye yatışlar artacak. Ama sürekli kapalı kalamayız. Virüsle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Perrottet, "Bence herkes oldukça heyecanlıdır, uzun bir 100 gün oldu" dedi.

Perrottet, tarafından duyurulan yeni kurallara göre, birçok sektördeki iş yeri yeniden açılırken, Kovid-19 aşının çift dozunu da yaptıranların evlerde 10, halka açık alanlarda 30 kişi ile bir araya gelmesine izin verildi. Dini ibadetler 10 kişiyle yapılabilirken, cenaze ve düğünlere 100, maçlara 5 bin kişi alınacak.

Sydney'deki 5 milyondan fazla kişi haziran ayından beri Delta varyantı sebebiyle sıkı bir karantina dönemindeydi.

SON 24 SAATTE CAN KAYBI YOK

Sınırlarını Mart 2020'den kapatan Avustralya’nın diğer eyaletlerinde son 24 saate virüsten yeni can kaybı yaşanmazken, Delta varyantının etkisindeki Victoria’da 8 ve NSW’de 8 kişinin daha Kovid-19’dan ölmesiyle, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 1448’e yükseldi.

Öte yandan tam kapanmanın sürdüğü Victoria eyaletinde 1612, NSW’de 496 ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde 32 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Avustralya’da Kovid-19’un ilk görüldüğü 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren 129 bin 564 kişi virüse yakalanırken, ülkedeki 27 bin 771 aktif vakadan, 287’si yoğun bakımda olmak üzere 1421 kişi hastanede tedavi görüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Nobel Ödüllerinde ABD ağırlığı
DÜNYA Nobel Ödüllerinde ABD ağırlığı
SON DAKİKA: California'da küçük uçak evlerin üzerine düştü: En az 2 kişi öldü!
DÜNYA California'da uçak evlerin üzerine düştü!
Texas’ta şirketlerin Kovid-19 aşısını zorunlu tutması yasaklandı
DÜNYA Texas’ta şirketlere 'aşı zorunluluğu' yasağı
Arap koalisyonu açıkladı: Yemen'de bir günde 156 Husi milis öldürüldü
DÜNYA Yemen'de 156 Husi milisin öldürüldüğü açıklandı
ABD, Yunanistan'a 15 adet F-15 uçağı sevk etti
DÜNYA ABD'den Yunanistan'a 15 adet F-15 sevkiyatı
ABD'nin nükleer denizaltı sırlarını satmak isteyen çifte kötü haber
DÜNYA ABD'nin gizli bilgilerini FBI'a sattılar!
Gerginlik tırmanıyor: Cezayir, Rabat Büyükelçisi'ni geri çekti
DÜNYA Cezayir ve Fas arasında gerginlik tırmanıyor
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "(Afganistan'la ilgili) Harekete geçmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor"
DÜNYA Borrell AB'yi Afganistan için harekete çağırdı
Suriye-Irak sınırında İran destekli teröristlere hava saldırısı yapıldı
DÜNYA İran destekli teröristlere hava saldırısı
Taliban, dünya ülkelerinin Afganistan'ın iç işlerine karışmasını istemiyor
DÜNYA Taliban: İç işlerimize karışmayın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.