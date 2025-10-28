Sydney Sweeney: 16 yaşındayken botoks yaptırmamı istediler

Son dönemin en popüler oyuncularından 28 yaşındaki Sydney Sweeney, kariyerinin ilk günlerinin her zaman çok mutlu geçmediğini anlattı.

Yeni bir röportaj veren Sydney Sweeney, Hollywood'da ünlenmeden önce, görünüşü, özellikle de kaşlarının görüntüsü hakkında aldığı eleştirileri anlattı.

'Euphoria' dizisi yıldızı; "Biri bana yüzümü düzeltmemi, yoksa başarılı olamayacağımı söyledi. Botoks yaptırmalıydım. 16 yaşındaydım!" dedi. Rol için görüşmeler sırasında bile görmezden gelindiğini söyleyen Sweeney; "Bir seçmedeydim ve sahnemi okuyordum, seçme yönetmeni bir paket cips yiyordu ve hiç bana dikkat etmiyordu" diye konuştu.

Estetik operasyonlara karşı kararlı ve doğal güzelliğini benimsemiş bir bakış açısına sahip olan 28 yaşındaki oyuncu; "Hiçbir şey yaptırmadım. İğnelerden çok korkuyorum. Dövmem yok. Hiçbir şeyim yok. Zarif bir şekilde yaşlanacağım" dedi.

İnternette dolaşan karşılaştırma fotoğrafları hakkında yorum yapan Sydney Sweeney; "Gerçekten komik... O fotoğrafta 12 yaşındayım. Elbette farklı görüneceğim. Şimdi makyajlıyım ve 15 yaş daha büyüğüm" dedi.