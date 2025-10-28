Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sydney Sweeney: 16 yaşındayken botoks yaptırmamı istediler

        Sydney Sweeney: 16 yaşındayken botoks yaptırmamı istediler

        "16 yaşındayken biri bana yüzümü düzeltmemi, yoksa başarılı olamayacağımı söyledi" diyen Sydney Sweeney; "Zarif bir şekilde yaşlanacağım" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Doğal güzelim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son dönemin en popüler oyuncularından 28 yaşındaki Sydney Sweeney, kariyerinin ilk günlerinin her zaman çok mutlu geçmediğini anlattı.

        Yeni bir röportaj veren Sydney Sweeney, Hollywood'da ünlenmeden önce, görünüşü, özellikle de kaşlarının görüntüsü hakkında aldığı eleştirileri anlattı.

        'Euphoria' dizisi yıldızı; "Biri bana yüzümü düzeltmemi, yoksa başarılı olamayacağımı söyledi. Botoks yaptırmalıydım. 16 yaşındaydım!" dedi. Rol için görüşmeler sırasında bile görmezden gelindiğini söyleyen Sweeney; "Bir seçmedeydim ve sahnemi okuyordum, seçme yönetmeni bir paket cips yiyordu ve hiç bana dikkat etmiyordu" diye konuştu.

        REKLAM

        Estetik operasyonlara karşı kararlı ve doğal güzelliğini benimsemiş bir bakış açısına sahip olan 28 yaşındaki oyuncu; "Hiçbir şey yaptırmadım. İğnelerden çok korkuyorum. Dövmem yok. Hiçbir şeyim yok. Zarif bir şekilde yaşlanacağım" dedi.

        İnternette dolaşan karşılaştırma fotoğrafları hakkında yorum yapan Sydney Sweeney; "Gerçekten komik... O fotoğrafta 12 yaşındayım. Elbette farklı görüneceğim. Şimdi makyajlıyım ve 15 yaş daha büyüğüm" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sydney Sweeney
        #botoks
        #Estetik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'