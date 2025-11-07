Habertürk
        Sydney Sweeney Central Park'ta aşka geldi - magazin haberleri

        Sydney Sweeney Central Park'ta aşka geldi

        Hollywood yıldızı Sydney Sweeney, sevgilisi Scooter Braun ile Central Park'ta öpüşürken görüntülendi

        Giriş: 07.11.2025 - 11:01 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:43
        Parkta aşka geldi
        Sydney Sweeney, sevgilisi Scooter Braun ile New York'ta Central Park'ta görüntülendi. 28 yaşındaki oyuncu, 44 yaşındaki plak şirketi yöneticisi sevgilisi Braun ile parkta, büyük bir kayanın üzerinde öpüşürken objektiflere yansıdı.

        'Euphoria' ve 'White Lotus' dizilerinin yıldızı Sydney Sweeney'in yakınları, ünlü oyuncunun yaşadığı ilişkide mutlu olduğunu aktardı.

        People'a konuşan Scooter Braun'un arkadaşları, yatırımcının, oyuncu sevgilisini "Zeki, kibar ve eğlenceli" bulduğunu belirtti.

        Sydney Sweeney, uzun süre nişanlı kaldığı Jonathan Davino'dan bu yılın başlarında ayrıldı. Scooter Braun, 2014 ila 2021 arasında sağlık aktivisti Yael Cohen ile evliydi. Boşanma davası 2022'de sona eren çiftin yaşları 6 ila 10 arasında olan üç çocuğu var.

        People'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Sydney Sweeney ile Scooter Braun, Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in haziran ayında İtalya'da gerçekleşen düğününde tanıştı.

