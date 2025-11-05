Sydney Sweeney ırkçılıkla suçlanan reklamıyla ilgili sessizliğini bozdu

Son dönemin en popüler oyuncularından Sydney Sweeney, rol aldığı bir reklamda tartışmaların odağında bulunuyordu. 27 yaşındaki ABD'li yıldız, bugüne dek kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili hiçbir yorumda bulunmamıştı.

'Euphoria' ve 'White Lotus' dizileriyle tanınan sarı saçlı, mavi gözlü oyuncunun yer aldığı reklamda 'jeans' (kot) yerine 'genes' (genler) kelimesinin kullanılması, tepkilere yol açmıştı. Reklamda Sweeney şöyle diyordu: Genler ebeveynlerden çocuklara aktarılır ve genellikle saç rengi, kişilik ve hatta göz rengi gibi özellikleri belirler. Benim kotum/genlerim mavi.

'Sydney Sweeney'nin harika kot pantolonları var' sloganı, kelime oyunuyla 'Sydney Sweeney'nin harika genleri var' olarak değiştirilmişti. 'Harika genler' ve Sweeney'in sarı saçlı, mavi gözlü oluşunun yan yana getirilmesiyle markanın ırkçılık yaptığı yorumları yağmıştı.

Sydney Sweeney, ağustos ayında çıkan reklam ve tepkiler sonrasında sessizliğini geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bozdu. "Bir kot pantolon reklamı yaptım. Tepkiler kesinlikle şaşırtıcıydı ama kot pantolonları seviyorum. Sadece kot pantolon giyiyorum. Hayatımın her günü kot pantolon ve tişört giyiyorum" diyen oyuncu, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in kendisini desteklemeleri hakkında ise "Gerçeküstüydü" yorumunu yaptı. O dönemde Trump, oyuncunun Cumhuriyetçi Parti'ye kayıtlı olduğunu duyunca Sweeney'i desteklemiş, reklamını övmüştü.