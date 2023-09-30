Szymanski göz dolduruyor: Talisca'yı solladı!
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Başakşehir'e attığı gollerle sarı-lacivertli formayla 7. golüne ulaştı. Szymanski, Fenerbahçe kariyerine harika bir başlangıç yaparken ilk maç sonucunda Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'yı da solladı
Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir’i 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Polonyalı futbolcu Szymanski de mücadelenin 20 ve 80. dakikalarda fileleri havalandırdı.
Ligde Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 3 gol attı. Szymanski bu sezon geride kalan müsabakalarda 7 gol kaydederken, 4 de asist üretti.
Mücadeleye 11'de başlayan Szymanski, 90 dakika sahada kalırken, savunmada da yaptığı kritik hamlelerle tribünlerden büyük alkış aldı.
TALISCA'YI SOLLADI
Sebastian Szymanski ilk 13 resmi maçlık istatistikler göz önüne alındığında Anderson Talisca'yı solladı. Polonyalı oyuncu, Fenerbahçe'deki ilk 13 maçında 7 gol 4 asistle 11 gole katkı sundu. Brezilyalı yıldız Beşiktaş'ta ilk 13 sınavında 6 gol atıp 2 asistle oynamıştı.
AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE
Henüz sezon başında gösterdiği performans ile sıkça adından söz ettiren Szyamnski için Avrupa devlerinin peşinde olduğu iddia ediliyor.
Başta İngiliz devi Liverpool olmak üzere Arsenal ve Newcastle United'ın gözünün de Polonyalı yıldızda olduğu belirtiliyor.
POLONYA'DA MANŞETLERDE!
Fenerbahçe'de müthiş bir sezon başlangıcına imza atan Szymanski’nin performansı ülkesinde manşetlere taşındı.
Polonya basınından TVP Sport, "Szymanski, Türkiye ligini fethediyor!" başlığını kullanırken, Sport Express ise "Szymanski, Türkiye’de yine göz dolduruyor." ifadelerini kullandı.
Szyamanski yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.