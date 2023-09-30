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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski göz dolduruyor: Talisca'yı solladı! - Spor haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Szymanski göz dolduruyor: Talisca'yı solladı!

        Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Başakşehir'e attığı gollerle sarı-lacivertli formayla 7. golüne ulaştı. Szymanski, Fenerbahçe kariyerine harika bir başlangıç yaparken ilk maç sonucunda Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'yı da solladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 14:19 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:31
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        Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir’i 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Polonyalı futbolcu Szymanski de mücadelenin 20 ve 80. dakikalarda fileleri havalandırdı.

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        Ligde Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 3 gol attı. Szymanski bu sezon geride kalan müsabakalarda 7 gol kaydederken, 4 de asist üretti.

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        Mücadeleye 11'de başlayan Szymanski, 90 dakika sahada kalırken, savunmada da yaptığı kritik hamlelerle tribünlerden büyük alkış aldı.

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        TALISCA'YI SOLLADI

        Sebastian Szymanski ilk 13 resmi maçlık istatistikler göz önüne alındığında Anderson Talisca'yı solladı. Polonyalı oyuncu, Fenerbahçe'deki ilk 13 maçında 7 gol 4 asistle 11 gole katkı sundu. Brezilyalı yıldız Beşiktaş'ta ilk 13 sınavında 6 gol atıp 2 asistle oynamıştı.

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        AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

        Henüz sezon başında gösterdiği performans ile sıkça adından söz ettiren Szyamnski için Avrupa devlerinin peşinde olduğu iddia ediliyor.

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        Başta İngiliz devi Liverpool olmak üzere Arsenal ve Newcastle United'ın gözünün de Polonyalı yıldızda olduğu belirtiliyor.

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        POLONYA'DA MANŞETLERDE!

        Fenerbahçe'de müthiş bir sezon başlangıcına imza atan Szymanski’nin performansı ülkesinde manşetlere taşındı.

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        Polonya basınından TVP Sport, "Szymanski, Türkiye ligini fethediyor!" başlığını kullanırken, Sport Express ise "Szymanski, Türkiye’de yine göz dolduruyor." ifadelerini kullandı.

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        Szyamanski yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

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        Polonyalı yıldızın, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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