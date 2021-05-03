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Taciz mesajına 10 bıçak! Eşinin telefonundan randevu verip, dehşet saçtı

Bursa'da bir kişi, karısını mesajla taciz eden şahsa randevu verip, bıçakla dehşet saçtı. Y.K., buluşma noktasına gelen Cuma G.'yi 10 yerinden bıçakladı

DEHŞET! Son dakika: Bursa'da taciz mesajına 10 bıçak!
Taciz mesajına 10 bıçak!
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İHA

Bursa’da bir kişi, karısını mesajla taciz eden şahsa randevu verip, buluşma noktasına geldiğinde 10 yerinden bıçakladı.

Olay, dün saat 19.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Cuma G. (43),Y.K.'nin eşi B.K.'yi mesajla taciz etmeye başladı. B.K. anlatmasıyla durumu öğrenen koca Y.K., Cuma G.'yi arayarak buluşmak istedi. Buluşma yerine giden Cuma G. ve Y.K., tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken, Y.K., yanında getirdiği bıçakla Cuma G.,’yi 10 yerinden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı Cuma G.'yi ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan Y.K.'yi bulmak için çalışma başlattı.

Sesleri duyan Ramazan E., "İftar vakti yemeğimizi yiyorduk. Sesleri duyduk pencereden baktığımda bir kaç kişinin birini bıçakladıktan sonra kaçtığını gördüm" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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