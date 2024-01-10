Tadı damağınızda kalacak! Nefis ekmek kadayıfı tarifi! Ekmek kadayıfı, adeta bir lezzet şöleni sunan ve Türk mutfağının gözdesi haline gelmiş bir tatlı. Bu tarif, hafif kıyılmış ekmeklerin enfes şerbetle buluştuğu, her lokmasında tatlı bir mutluluk sunan bir lezzet vadeder. Ekmek kadayıfı yapımı oldukça basit ve malzemeleri kolaylıkla bulunabilen bir tarif. İşte detaylar...

Türk mutfağının enfes tatlılarından biri olan ekmek kadayıfı, incecik dilimlenmiş ekmeklerin muhteşem şerbetle buluştuğu bir tariftir. Yapımı oldukça kolay olan bu tarifi evinizde rahatlıkla deneyebilir, misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. İşte, ekmek kadayıfı tarifi ve gerekli malzemelerle ilgili detaylar!

EKMEK KADAYIFI MALZEMELER

1 paket ekmek kadayıfı

Karamel İçin:

1 su bardağı toz şeker

Yarım adet limon

Şerbet İçin:

5 su bardağı toz şeker

10 su bardağı su

Üzeri İçin:

Kaymak

Toz Antep fıstığı

EKMEK KADAYIFI NASIL YAPILIR? Kadayıflarımızı ateş ile temas edebilecek geniş bir kaba alıyoruz. Üzerine birkaç su bardağı su ekleyip, ıslatıyoruz. Ekmek kadayıflarımız yumuşarken, ocağa bir tava alıyoruz ve içerisine toz şekerimizi ekliyoruz. Şekerimizin üzerine yarım adet limonumuzun suyunu sıkıp, rengi değişinceye dek karıştırarak pişiriyoruz. Karamel hazır olunca, şerbetimizi hazırlamak için ocağa bir tencere alıyoruz ve 5 su bardağı şekerimizi ve 10 su bardağı suyumuzu ekleyip, karıştırarak pişirmeye başlıyoruz. Şerbetimizi bir süre karıştırdıktan sonra hazırladığımız karamelimizi şerbete ekliyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz. Kadayıflarımız yeteri kadar ıslandıktan sonra, kabımızı altı kısık bir şekilde ocağa alıyoruz. Şerbetimizi kadayıflarımızın üzerine döküyoruz. Yanlara dökülen şerbeti alıp, kadayıfın üzerine gezdiriyoruz. Biraz piştikten sonra yanmaması için ters çeviriyoruz ve bir süre daha pişiriyoruz. Yeteri kadar piştiğinden emin olunca ocaktan alıyoruz ve soğuması için bırakıyoruz. Ekmek kadayıfı tatlımız soğuduğu zaman dilimliyoruz ve üzerine kaymak koyup, toz Antep fıstığımızdan serpiyoruz. Tatlımız servise sunulmak için hazırdır. Afiyet olsun.

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