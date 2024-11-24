TAG Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda A.Y. idaresindeki otomobil, Nurdağı-Osmaniye gişelerinde bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede otomobilde bulunan E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ile araçta bulunan L.Y. ve A.Y. yaralandı.

Yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.