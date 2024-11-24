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        Haberler Gündem Güncel TAG Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        TAG Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı-Osmaniye gişelerinde kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:41
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        TAG Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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        Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda A.Y. idaresindeki otomobil, Nurdağı-Osmaniye gişelerinde bariyerlere çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları incelemede otomobilde bulunan E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ile araçta bulunan L.Y. ve A.Y. yaralandı.

        Yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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        #gaziantep
        #trafik kazası
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