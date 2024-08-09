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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Taha Akgül bronz madalya maçına çıkacak - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Taha Akgül bronz madalya maçına çıkacak

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo yarı finalinde İran'dan Amir Hossein Zare'ye 2-1 mağlup oldu. Akgül, yarın akşam bronz madalya maçına çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 20:11 Güncelleme: 09.08.2024 - 20:38
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        Taha Akgül bronz madalya maçına çıkacak
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        Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşının erkekler serbest stil 125 kilo yarı finalinde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaştı. Taha Akgül, İranlı rakibi Amir Hossein Zare'ye 2-1 yenilerek final şansını kaybetti.

        Daha önce Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalya kazanan milli güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya maçına çıkacak.

        TAHA AKGÜL KİMDİR?

        Taha AKGÜL (125 Kg- Serbest)

        Doğum Tarihi: 22.11.1990 / Sivas

        Boy-Kilo: 1.93 – 125 Kg

        Kulübü: Aski Spor Kulübü

        Antrenörü: Abdullah Çakmar

        Eğitimi: Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans

        Mesleği: Spor Müşaviri

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        *4. kez olimpiyat oyunlarına katıldı

        BAŞARILARI

        * 2016 Olimpiyat şampiyonu... Güreş tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Akgül, Rio'da kazandığı Olimpiyat şampiyonluğunun yanı sıra üç kez Dünya, 11 kez Avrupa şampiyonu oldu.

        * Güreşe 12 yaşında Sivas Demirspor'da başladı, daha sonra İzmir'e taşındı. 2010 yılında Dünya

        Gençler ikincisi olduktan sonra büyük bir çıkış yakaladı. 2011'den itibaren büyük

        şampiyonalarda tam 21 kez kürsüye çıktı.

        * Dünya Şampiyonası'nda 2014-15'te elde ettiği iki zaferle birlikte Rio 2016'ya en önemli

        favorilerden biri olarak geldi. Dört maçını kazanıp şampiyonluğa giderken rakiplerine iki

        puan bıraktı. Böylece 1996'dan bu yana Türkiye'nin ilk ağır sıklet Olimpiyat şampiyonluğunu

        kazandı. Tokyo'da bir kez daha Olimpiyat sahnesinde yer alan Akgül, oyunlardan bu kez

        üçüncü olarak ayrıldı.

        * Toplamda 11 Avrupa şampiyonluğu kazanarak tüm zamanlarda serbest stilde en fazla altın

        madalyası olan Avrupalı güreşçi oldu.

        Tokyo Olimpiyat Oyunları 3.

        Rio Olimpiyat Oyunları 1.

        3 kez Dünya Şampiyonu (2014-2015-2022)

        11 kez Avrupa Şampiyonu

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