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Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında?

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında? İşte Taha Akgül'ün biyografisi...

Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında?

Milli güreşçi Taha Akgül, 8. kez Avrupa şampiyonu oldu. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1),çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1),yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül (d. 22 Kasım 1990, Sivas),Türk serbest güreşçi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü mezunudur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.

2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.

2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu. Sırbistan'nın Novi Sad kentinde gerçekleşen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül finalde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 8-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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