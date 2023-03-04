Taha Duymaz hayallerini listelemişti

"BUNDAN SONRA PAYLAŞILAN HİÇBİR ŞEY BENİ VE AİLEMİ TEMSİL ETMİYOR"



Acısını takipçileriyle paylaşan abla Semiha Duymaz da, "Kaybımız büyük... Ailem ve ben bu süreçte bizim yanımızda olan, olmak isteyip, olmayan telefonla ve sosyal medya aracılığı ile yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Özellikle belirtmek isterim ki; Instagram hesabımı kapatıyorum. Bu son paylaşımım olacak. Bundan sonra paylaşılan hiçbir şey beni ve ailemi temsil etmiyor. Herkesten Allah razı olsun. Allah bizlere ve sevenlerine sabır versin" ifadelerini kullanmıştı.