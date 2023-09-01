Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz'dan yürek yakan sözler: Annen sana doyamadı

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Acılı anne, "Cennet kokulum, ben daha size doyamadım. Annen sana doyamadı. Seni çok özlüyorum yavrum. Seni Rabbim bana hediye etti. Doğum günün kutlu olsun annem. İçimde sönmeyen bir ateş bırakıp gittiniz. Doğum günün kutlu olsun Taham" ifadelerini kullandı.