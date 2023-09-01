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        Haberler Magazin Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz'dan yürek yakan sözler: Annen sana doyamadı

        Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz'dan yürek yakan sözler: Annen sana doyamadı

        Sosyal medyada yayınladığı yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'da enkaz altında kalarak vefat etmişti. Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, oğlunun 20'nci doğum gününde duygusal ifadeler kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 16:36 Güncelleme: 01.09.2023 - 17:09
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        Taha Duymaz, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşamını yitirmişti.

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        Üç çocuğunu depremde kaybeden Anne Meryem Duymaz’ın acısı felaketin üzerinden aylar geçse de dinmiyor. Anne Duymaz, oğlu Taha’nın 20'nci doğum gününde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

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        Acılı anne, "Cennet kokulum, ben daha size doyamadım. Annen sana doyamadı. Seni çok özlüyorum yavrum. Seni Rabbim bana hediye etti. Doğum günün kutlu olsun annem. İçimde sönmeyen bir ateş bırakıp gittiniz. Doğum günün kutlu olsun Taham" ifadelerini kullandı.

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        "ÇOK YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

        Depremden 12 gün sonunda cansız bedeni enkaz altından çıkarılan Taha Duymaz’ın geçtiğimiz yıllarda çektiği bir videosu gündem olmuştu.

        Duymaz, "Gelecekteki planların ne?" sorusu üzerine "Ben geleceği görmüyorum yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" yanıtını vermişti.

        #Meryem Duymaz
        #Taha Duymaz
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