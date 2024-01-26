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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Dursun Özbek'in cezalarında indirim yaptı - Futbol Haberleri

        Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Dursun Özbek'in cezalarında indirim yaptı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü ve başkan Dursun Özbek'e uygulanan para cezalarında indirim yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:43 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:43
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        Tahkim'den G.Saray ve Özbek'e indirim
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray Kulübüne ve başkan Dursun Özbek'e verdiği para cezalarında indirime gitti.

        Kurul, sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek'in "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray Kulübü'ne ve Özbek'e verilen 400'er bin TL'lik para cezalarına yaptığı itirazı inceledi. Yapılan itirazın ardından sarı-kırmızılılara ve Dursun Özbek'e uygulanan para cezalarının 200'er bin TL'ye düşürüldüğü açıklandı.

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a ve kulüp başkanı İbrahim Turgut'a aynı sebepten uygulanan 400'er bin TL'lik para cezalarının da 200'er bin TL'ye indirildiği duyuruldu.

        Öte yandan, Fenerbahçe'ye çeşitli nedenlerle verilen 363 bin TL'lik para cezası ise onandı.

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