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HaberlerFutbol

Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncu Isla'nın 2 maçlık cezasını onadı.

Tahkim Kurulu

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe Kulübü'ne kötü haber geldi. Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası Fenerbahçe'nin itirazları reddedildi. Yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe ve futbolcusu Mauricio Anibal Isla ile ilgili PFDK'nın 14.11.2019 tarihli E.2019-2020/301 K.2019-2020/366 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kale Arkası E ve Maraton Üst H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe ve futbolcusu Mauricio Anibal Isla'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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