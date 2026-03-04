Canlı
        Tahliye sırasında 2 polisi yaraladılar! | Son dakika haberleri

        Tahliye sırasında 2 polisi yaraladılar!

        İstanbul Bayrampaşa'da bir iş yerinin tahliyesi sırasında emniyet güçlerine mukavemet gösteren 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayda 1 polis memurunun burnu kırılırken, diğer polis ise hafif şekilde yaralandı

        Giriş: 04.03.2026 - 13:17
        Tahliye sırasında 2 polisi yaraladılar!

        Bayrampaşa'da bir iş yerinin mahkeme kararıyla tahliye edilmesi sırasında polise mukavemet göstererek yaralanmalarına neden olan iş yeri sahibi 2 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede bir iş yerinde, mahkeme tarafından verilen tahliye kararının uygulanması için polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        Tahliye işlemi sırasında iş yeri sahipleri R.Ç. (27) ve K.Ç. (52), icra memuru M.A'ya saldırdı. Olaya müdahale eden polis ekiplerine şüphelilerin mukavemette bulunması sonucu 1 polis memurunun burnu kırıldı, biri ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler, hastanede tedavi altına alındı.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

