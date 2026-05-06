Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Tahran'da alışveriş merkezi yangını: 8 ölü | Dış Haberler

        Tahran'da alışveriş merkezi yangını: 8 ölü

        İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde dün sabah saatlerinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 03:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahran'da alışveriş merkezi yangını: 8 ölü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran devlet televizyonu, Şehriyar bölgesindeki Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin detaylara yer verdi.

        Haberde, yangın nedeniyle 8 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı, Şehriyar Genel ve Devrim Savcısı olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak

        Türkiye'de mevsim normallerinden yaklaşık 12 ila 15°C daha soğuk bir hava yaşanıyor. Rusya, Ukrayna-Kırım ve Türkiye rotası ile ilerleyen soğuk cephe, doğu ve güneydoğu yönünde ilerlemeyi sürdürüyor. Bu gece yeni kar yağışları getirecek ve çeşitli yollarda ulaşım yine riskli bir hal alacak görünüyor

        #iran
        #haberler
        #Tahran
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        Hamidiye sitesi davasında karar
        Hamidiye sitesi davasında karar
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!