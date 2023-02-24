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Tahsin amca depremzedelere yardım etmek için evine dönmüyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Tahsin Şanlı, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı ilk günden bu yana, kent merkezindeki bir yardım kuruluşunda gönüllü çalışıp ilçesine dönmüyor

Tahsin amca depremzedelere yardım etmek için evine dönmüyor
AA

Azdavay'da Türkiye Taşkömürü Kurumunda makine bakımcısı olarak çalışıp 1998 yılında emekli olan Şanlı, emekliliğinin ardından ilçede su ve elektrik tesisatı işleriyle uğraşmanın yanı sıra dernek ve vakıflarda gönüllük faaliyetlerinde bulundu.

Azdavay'dan 4 Şubat Cumartesi günü şehir merkezindeki kızının yanına gelen Şanlı, depremin yaşandığı gün evine dönmek isterken Cumhuriyet Meydanı'nda kalabalık gördü.

Kastamonu İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği'nin bölgeye yardım tırı göndermek için çalışma yaptığını fark eden Şanlı, personele yardım etmek istediğini belirtip gönüllü oldu.

Depremin yaşandığı günden bu yana görev alan Şanlı, depremzedelere yardım etmek için evine dönmüyor.

Şanlı, depremin yaşandığı günden bu yana gönüllü olarak görev aldığını söyledi.

Depremzedelere yardım etmek için kızında kaldığını anlatan Şanlı, "Azdavay buraya 70 kilometre, 3-4 günlüğüne gelmiştim fakat depremzedelere yardım etmek için uğraşıyorum." dedi.

Bu zor günlerde el ele vermenin önemine işaret eden Şanlı, "Bazısı koli taşır, bazısı gıda dağıtır, bazısı çay yapar. Bu şekilde birbirimize destek olarak bu zor günleri hep beraber aşmaya çalışacağız. İnşallah Allah'ın izniyle de aşacağız" diye konuştu.

Şanlı, depremin izleri silinene kadar yardımda bulunmaya devam etmek istediğini belirtti.

Kastamonu İHH Başkanı Kadir Horuz ise deprem bölgesine yardım göndermeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Toplanılan yardımlar esnasında yeni dostluklar ve güzel hikayelerin de ortaya çıktığını, iki haftayı aşkın süredir Şanlı'nın yardım faaliyetlerine katılıp Azdavay'a gitmediğini anlatan Horuz, şunları dile getirdi:

"Elimizden tutuyor. Elinden her iş geliyor. Böyle amcalarımızın bize öncü olması, destek olması bizi mutlu ediyor. Bizim vakıf işlerinde genellikle her türlü insana ihtiyaç oluyor. Yükümüzü çekecek, malzemelerimizi taşıyacak, bu işlerimizi organize edecek insanlara ihtiyacımız var. Bu afetten de inşallah en kısa zamanda toparlanıp çıkmış olacağız."

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