AK Parti'nin Kastamonu Belediye başkan adayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! Kastamonu halkı tarafından merak edilen aday, Mevcut başkan, Tahsin Babaş oldu. Peki, Tahsin Babaş kimdir?

TAHSİN BABAŞ KİMDİR?

30 Mart 2014 Mahalli İdare Seçimlerinin ardından Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçilen Tahsin Babaş, 1967 Kastamonu doğumludur.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kastamonu’da tamamlayan Tahsin Babaş sırasıyla Gazipaşa İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Kastamonu Teknik Lisesi’nde üniversite öncesi eğitim hayatını tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Mahalli İdareler Bölümü Ön Lisans Programı ile üniversitede öğrenim hayatına başlayan Tahsin Babaş, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur.

1989 yılında Kastamonu Belediyesi’nde memuriyet hayatına başlayan Tahsin Babaş, 1994-1999 yılları arasında Kastamonu Belediyesi Su Şebeke Şefi olarak vazifesini sürdürmüştür. Kastamonu Belediyesi’nin Kurucu KASKİ Müdürü olarak 1999 yılından itibaren belediyedeki görevine devam eden Tahsin Babaş, 2013 yılına kadar bu görevini başarı ile sürdürürken 2009 yılında KASKİ Müdürlüğü’ne ek olarak Fen İşleri Müdürlüğü görevini de teslim almış ve 2013 yılına kadar bu iki vazifeyi birlikte yerine getirmiştir.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş; Konya Belediyeler Birliği Hizmet İçi Eğitim Semineri (2002), Zonguldak Belediyeler Birliği Belediye İmajının İyileştirilmesi Semineri (2005), Belediye İçin Uygulamalı Stratejik Plan Hazırlama (2005), Türkiye Belediyeleri Su Altyapı Programı (2005−2008), Çevre ve Orman Bakanlığı Evsel Atıksu Tesislerinin Finansman, Projelendirilmesi, İnşaatı ve İşletilmesi Aşamalarında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri (2007) gibi önemli eğitim programlarına katılarak önemli projeler gerçekleştirmiştir.

Tahsin Babaş’ın yürüttüğü önemli projeler sırasıyla; İçmesuyu Şebeke Yapım Projeleri, Kanalizasyon Şebeke Yapım Projeleri, Yağmur Suyu Şebeke Yapım Projeleri, Kastamonu Merkez İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi, Kastamonu Merkez Atıksu Arıtma Projesi (Devam ediyor), Karaçomak Barajı Yüzer Dubalı Üstten Su Alma Yapısı Projesi, Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali Yapım Projesi, Karaçomak Deresi Dere Islah Projesi,Kastamonu Belediyesi Asfalt Plent ve Şantiyesi Kurulması Projesi, Park Yapım Projeleri (İstiklal Yolu Parkı, Ekrem Esen Parkı, Çağlar Parkı, Başkent Parkı), Cumhuriyet Meydanı 2. Kısım Düzenleme Projesi, Ulaşım Düzenleme ve Trafik İyileştirme Projesi, Geçici Hayvan Bakımevi Yapım Projesi, BSK Asfalt Yol Yapım Projeleri, Kuzeykent Kapalı Pazaryeri Yapım Projesi şeklinde gerçekleşti. Ayrıca İçmesuyu ve Kanalizasyon Altyapısı Fizibilite Projesi (Alman KFW Bankası) ile Entegre Su Projesi (Avrupa Birliği İPA fonu destekli, 45 milyon avro bütçeli) ise Tahsin Babaş’ın yürüttüğü dış kaynaklı önemli projeler arasında yer alıyor.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Belediyelerinin Sosyal Sorumluluk Projeleri kategorisinde birinci olan Kastamonu Çocuk Trafik Eğitim Parkuru projesinin ödülünü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Tahsin Babaş, Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım projesiyle 2015 yılı Tarihi Kentler Birliği Proje Ödülü’ne layık görülmüştür ayrıca Belediye Başkanı Tahsin Babaş Tarihi Kentler Birliği tarafından 4 adet projesi ile 2016 yılı süreklilik ödülüne layık görülmüştür

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