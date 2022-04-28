TAİB'e finansçı başkan

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Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyette bulunan Azerbaycanlı veya Azerbaycan asıllı iş insanlarının ticari, ekonomik ve teknik alanlardaki iş birliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerinden yararlanmak amacıyla 2012 yılında, 16 tüzel ve gerçek kişinin katılımıyla kurulan "Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği”nin (TAİB) yeni yönetim kurulu başkanı Elshan Guliyev oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Elshan Guliyev “TAİB olarak kurulduğumuz günden bu yana sahip olduğumuz Azerbaycan ve Türkiye ekonomisinin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunma vizyonumuzu sürmeye devam edeceğiz. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yıkılmaz kardeşlik köprüsünü daha da güçlendirip, sosyal dayanışmayı büyüteceğiz. Amacımız gerek Azerbaycanlı iş insanlarının Türkiye’de gerekse Türkiye’deki iş insanlarının Azerbaycan’da başarılı işlere imza atmasını sağlamak ve karışılacak olası problemlerin çözümünü birlikte bulmaktır” dedi.

INVESTAZ KURUCUSU

Elshan Guliyev, 2011 yılında temellerini attığı InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bakü Borsası ve Borsa İstanbul’da da ortaklığı bulunan InvestAZ’nin Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkede müşterisi bulunmaktadır. InvestAZ, Forex, Fon Yönetimi, Hisse Senedi, Tahvil ve Kurumsal Finansman, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin alım-satım aracılığı, Kaldıraçlı ve Türev işlem aracılığı ve yeni şirketlerin halka arza hazırlanması alanlarında hizmet vermektedir.