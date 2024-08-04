Takas edilen Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi

Reuters Rus casus Anna Valerevna Dultseva ve kızını, Putin karşıladı

Soğuk Savaş'tan bu yana Batı ile Rusya arasındaki en büyük tutuklu takasından sonra Perşembe günü evlerine dönen Rus casus çiftin çocukları, uyruklarını Moskova'ya giden uçakta öğrendiler.

Artem Viktorovich Dultsev ve Anna Valerevna Dultseva hapisteyken, Slovenya'da yaşayan Arjantinli bir çift gibi davranıyordu.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, çocukların tek kelime Rusça bilmediğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tanımadığını ve Moskova’ya vardıklarında onları kimin karşıladığını ebeveynlerine sorduklarını söyledi. REKLAM Çocuklar Moskova’da Putin tarafından karşılanmıştı. Perşembe günü 7 farklı ülkede bulunan 24 tutuklu değiş tokuş edildi. 16’sı Rus hapishanelerindeki Batılı tutuklular ve 8’i ABD, Norveç, Almanya, Polonya ve Slovenya'da bulunan Rus tutuklulardı. Bunların arasında Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich de vardı.

4 kişilik Rus aile, Moskova’ya varışlarında Putin tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Putin, Dultseva ve kızına çiçek verdi ve onları kucakladı. Putin, casusların çocuklarını İspanyolca “iyi geceler" sözleriyle selamladı. Arjantin basınına göre, çift María Mayer ve Ludwig Gisch olarak biliniyordu ve 2017'de Arjantin pasaportlarıyla Slovenya'ya gittiler. Sahte isimleriyle Ludwig Gisch bir bilişim şirketi, María Mayer de çevrimiçi bir sanat galerisi kurdu. Çift Ljubljana’da yaşarken, 2022’de casusluk suçlamasıyla tutuklandı.