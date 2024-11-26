Take Off İstanbul: Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilikteki yükselen gücü

Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemini şekillendiren önemli bir kurum olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), 2016 yılında bir grup vizyon sahibi genç ve profesyonelin inisiyatifiyle kuruldu. 2017’den itibaren aktif olarak faaliyet gösteren Vakıf, gençlerin teknik beceriler edinmesini ve girişimcilik dünyasına adım atmasını desteklemek için çeşitli projelerle dikkat çekiyor. Misyonu; gençlerin potansiyellerini ortaya çıkararak, onların ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmak. T3 Vakfı’nın etkinlikleri arasında, özellikle girişimciliğin kalbi olan Take Off İstanbul ön plana çıkıyor.

GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM VE DESTEK PROGRAMLARI T3 Vakfı, gençleri mühendislik ve teknoloji alanlarında yetiştirmek için farklı eğitim ve atölyeler sunuyor. Bu projeler, robotik ve kodlamadan elektronik programlamaya, tasarım ve üretime kadar 11 farklı alanda eğitim içeriyor. Bu çalışmaların en dikkat çekici örneklerinden biri, gençlere üç yıllık kapsamlı eğitim ve pratik deneyim sunan Deneyap Teknoloji Atölyeleridir. Bu atölyeler, gençlere teknoloji dünyasında sağlam bir adım atma imkânı sağlıyor.

REKLAM Vakfın bir diğer önemli etkinliği, gençlerin girişimcilik becerilerini geliştiren proje yarışmaları. Takım kurma, planlama ve uygulama gibi kritik aşamalarda sağlanan destek, gençlerin teoriden pratiğe geçiş yapmasını kolaylaştırıyor ve mühendislik ile girişimcilik yolculuklarına güçlü bir temel kazandırıyor. KULUÇKA VE HIZLANDIRMA MERKEZLERİ: FİKİRDEN PROJEYE T3 Vakfı, girişimciliğin filizlendiği kuluçka ve hızlandırma merkezleriyle de öne çıkıyor. T3 Girişim Merkezi, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip genç girişimcilere ticari faaliyet başlatma ve projelerini geliştirme imkânı sunuyor. Bu merkezlerde genç girişimciler, projelerini hızla geliştirirken uluslararası arenada rekabet edebilecek hale geliyorlar. Sermaye destekleri ve yatırım fonları da Vakfı’n sunduğu önemli imkânlar arasında. Bu destekler, girişimlerin uluslararası sahada rekabet gücünü artırırken Türkiye’nin inovasyon kapasitesini en üst seviyeye çıkarıyor.

TAKE OFF İSTANBUL: KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ Take Off İstanbul, T3 Vakfı’nın en bilinen projelerinden biri ve 2018’deki ilk etkinliğinden itibaren hızla büyüyerek uluslararası bir girişimcilik zirvesine dönüştü. Bu platform, yenilikçi fikirlerin projelere dönüştüğü ve genç girişimcilerin projelerini dünyaya tanıtabildiği eşsiz bir ortam sağlıyor. Mentorlarla tanışma ve yatırımcılarla bağlantı kurma imkânı sunan bu etkinlik, küresel iş birlik ve fikir alışverişleri için bir zemin hazırlıyor.

REKLAM En son 2023’te gerçekleşen zirve çok etkiliydi. 43 ülkeden ve 1.252 başvuru arasından 200 girişim, projelerini sergileme şansı buldu. Etkinlikte 50’den fazla mentor rehberlik sağlarken, 80’den fazla yatırımcı girişimlerin potansiyelini değerlendirdi. Toplamda 400.000$ yatırım ödülü, 150.000$ hibe ve 10 farklı hızlandırma programı ödülleri verildi. Bu ödüller, girişimcilerin sadece finansal ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadı, aynı zamanda onlara uluslararası bağlantılar sağladı.

GELECEĞE YÖN VEREN PLATFORM Take Off İstanbul 2024, 11-12 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu zirve, yine girişimcilerin uluslararası arenada tanınmasını ve projelerini geliştirmesini sağlayacak. “Take Off” konsepti, en yenilikçi projelerin yatırım ve hibe ödülleriyle desteklenmesini içeriyor. T3 Vakfı’nın uzun vadeli projeleri arasında yer alan 1001 Teknoloji Girişimi, girişimcilere altı aylık hızlandırma programları ile birlikte eğitim, yatırım desteği ve rehberlik sunarak, onların dünya çapında rekabet edebilecek düzeye gelmesine yardımcı oluyor. Etkinlik, genç girişimcilerin projelerini uluslararası yatırımcıların karşısına çıkarma, sektörün önde gelen mentorlarından rehberlik alma ve network ağlarını genişletme fırsatı sunacak. İlham verici konuşmalar, paneller ve interaktif atölyeler gibi zengin bir programla dolu olan etkinlik, katılımcıların global ölçekte büyümesi için tasarlanmış durumda.

BÜYÜK HEDEFLER VE YENİ FIRSATLAR T3 Vakfı, teknoloji ve girişimcilik alanındaki projeleriyle Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için çalışıyor. Desteklenen projelerde özgün fikirlerin, takım çalışmasının ve sürdürülebilirliğin arandığı söylenebilir. Yatırımcı ağları ve yeni teknoloji odaklı fonlar, ulusal sermayeyi gelecek yatırımlarına yönlendirmek ve ülkenin gelişimi için önemli.