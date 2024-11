Take Off İstanbul: Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilikteki yükselen gücü

Take Off İstanbul: Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilikteki yükselen gücü Genç girişimciler için bir fırsat kapısı olan Take Off İstanbul 2024, projelerini ileriye taşımak isteyenleri harekete geçmeye çağırıyor. Etkinlik, teknoloji ve yenilik tutkunlarını 11-12 Aralık 2024'te İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya getirecek

