        Haberler Bilgi Magazin TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 14 Aralık Pazar MasterChef Altın Kupa'da mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef All Star Altın Kupa'da heyecan kaptanlık oyunu ile sürdü. Mavi ve kırmızı takım kaptanın belirleneceği gecede şefler yarışmacılardan, 'Ben Saksı Değilim' yemeğini yapmalarını istedi. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından en başarılı tabağın sahibi kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı seçildi. Kaptanlık oyununu kazanan mavi takım kaptanı, bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak, kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?" İşte 14 Aralık Pazar MasterChef Altın Kupa'da yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 21:01 Güncelleme: 15.12.2025 - 00:28
        1

        MasterChef'te kaptanlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde eleme gecesinde Barış ve Semih yarışmaya veda ederken, Sezer ve Özkan Altın Kupa'ya dahil olan isimler oldu. MasterChef'in yeni bölümünde ise, takım kaptanları mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçerek, yeni haftanın takımlarını belirledi. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 14 Aralık Pazar MasterChef Altın Kupa'da mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu Kıvanç kazanarak mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Kıvanç kırmızı takım kaptanı olarak Dilara'yı seçti.

        3

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Kıvanç (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Barbaros

        Özkan

        Hakan

        Ayaz

        Batuhan

        Alican

        Tolga

        4

        Kırmızı Takım

        Dilara (Takım Kaptanı)

        Sergen

        Eren

        Kerem

        Sezer

        Eda

        Erim

        Beyza

        Hasan

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te Barış ve Semih elenen yarışmacılar oldu.

        6

        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef All Star Altın Kupa'da Sezer ve Özkan ana kadroya giren isimler oldu.

