Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        Edirne'nin Keşan ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Ali Eren Kayar hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 16:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 yaşında hayattan koptu

        Edirne’nin Keşan ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Ali Eren Kayar (19) hayatını kaybetti.

        YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI

        Kaza, sabah saatlerinde Keşan-Malkara kara yolundaki Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malkara’dan Keşan yönüne giden Ali Eren Kayar’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, Kayar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada tedaviye alınan Ali Eren Kayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kayar’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerindeki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde beton bariyerlere çarparak takla atan attığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.  (İHA)

        #edirne
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"