Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Giriş: 25.03.2026 - 16:48
Edirne’nin Keşan ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Ali Eren Kayar (19) hayatını kaybetti.
YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI
Kaza, sabah saatlerinde Keşan-Malkara kara yolundaki Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malkara’dan Keşan yönüne giden Ali Eren Kayar’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, Kayar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Burada tedaviye alınan Ali Eren Kayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kayar’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
