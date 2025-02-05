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        Haberler Bilgi Ekonomi Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından usulsüzlük yaptığı belirlenen firmalar 4 Şubat 2025

        Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! İşte usulsüzlük yaptığı belirlenen firmalar

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Yapılan denetimler sonucunda birçok markada çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. İşte, 4 Şubat günü listeye eklenen firmalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:47
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncellemeye devam ediyor. 4 Şubat günü Bakanlık, denetim yaptığı firmalardan usulsüzlük tespit edilenleri paylaştı. İşte, güncel bilgilerle taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi...

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        GÜNCEL TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

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