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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da taksiciden turistin taksimetre uyarısına ret!
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Taksimetre açmadı; turistten 200 lira istedi

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Megakentte bir taksici, aracına binen turistin taksimetreyi açması için yaptığı uyarıyı reddederek turistten 200 lira istedi

İstanbul'da taksiciden turistin taksimetre uyarısına ret!
Taksiciden, turistin taksimetre uyarısına ret!
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DHA

İstanbul'da bir taksici, aracına binen turistin taksimetreyi açması için yaptığı uyarıyı reddederek turistten 200 lira istedi. O anlar Koreli turistin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul'da Koreli bir turist, gitmek istediği yere götürmesi için taksiye bindi. O sırada sosyal medya hesabından canlı yayında olan turist, taksiciye gideceği adresi söyledi.

YAŞANANLARA İSYAN ETTİ

Ancak taksicinin taksimetreyi açmadığını gören turist, taksimetre hatırlatması yaptı. Bunun üzerine taksici, çok trafik olduğunu iddia ederek taksimetreyi açmayıp, 200 lira istedi. Turistin ücreti fazla bulması üzerine, taksici fiyatı 150 liraya indirdi. Taksideki bu anlar, turistin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. Koreli turist yaşadığı olaya ise canlı yayında isyan etti.

Taksici ve turist arasında geçen pazarlığı ise bir Türk sosyal medya hesabından paylaşarak "Taksici, yabancı turiste taksimetre açmayı reddediyor. Taksimetre ile belki 70 lira tutacak yere başta 200, sonra 150 lira ücret istiyor" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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