Taksiciden, turistin taksimetre uyarısına ret! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da bir taksici, aracına binen turistin taksimetreyi açması için yaptığı uyarıyı reddederek turistten 200 lira istedi. O anlar Koreli turistin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına yansıdı. DHA'nın haberine göre, İstanbul'da Koreli bir turist, gitmek istediği yere götürmesi için taksiye bindi. O sırada sosyal medya hesabından canlı yayında olan turist, taksiciye gideceği adresi söyledi.

YAŞANANLARA İSYAN ETTİ Ancak taksicinin taksimetreyi açmadığını gören turist, taksimetre hatırlatması yaptı. Bunun üzerine taksici, çok trafik olduğunu iddia ederek taksimetreyi açmayıp, 200 lira istedi. Turistin ücreti fazla bulması üzerine, taksici fiyatı 150 liraya indirdi. Taksideki bu anlar, turistin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. Koreli turist yaşadığı olaya ise canlı yayında isyan etti.