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Haberler > GÜNDEM Taksiciyi darp ederek öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi!

İstanbul Kadıköy'de bindikleri takside kusan ve buna tepki gösteren taksi şoförü Aziz Kahraman'ı (63) araçtan indirip feci şekilde darp ederek ölümüne neden olan şüpheliler Metin K., Yakup İ. ve Mehmet E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi

AA