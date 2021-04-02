Taksim'de seyyar satıcılar gazetecilere saldırdı! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, öğle saatlerinde Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parfüm sattıkları öğrenilen seyyar satıcılar arasında sözlü tartışma yaşandı.

DHA'nın haberine göre, sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, vatandaşlar olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Polis ekipleri kavga eden tarafları güçlükle ayırırken, yaralanan olmadı.

Kavga eden satıcılar, daha sonra da kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya başladı. Polis ekipleri müdahalede bulundu, saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.