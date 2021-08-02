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Taksim'de taksiden çıkan dumanlar tüm meydanı sardı

Taksim'de bir ticari taksinin egzozundan çıkan dumanlar tüm meydanı sardı. Adeta dumana boğulan Taksim Meydanında trafik durma noktasına geldi

Taksim'de taksiden çıkan dumanlar tüm meydanı sardı
İHA

Taksim Meydanında aracında arıza çıkan ticari taksi sürücüsü Oktay Akgül kaputu açtı ve sorunu çözmeye çalıştı. Bir süre sonra aracını yeniden çalıştırıp yoluna devam etmek istedi ancak egzozundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar çok kısa sürede dağıldı ve tüm meydanı sardı. Araçtan çıkan dumanlar nedeniyle Taksim Meydanı adeta dumanlara teslim oldu.

"ÇALIŞTIĞI ZAMAN DUMAN ATIYOR"

Arızalanan aracından çıkan dumanların tüm meydanı sarmasına neden olan sürücü Akgül, "Araç partiküllü olduğundan dolayı otomatikman kendini temizliyor. Başka bir durum yok. Ben aracı durdurmuştum. Çalışması gerekiyor. Çalıştığı zaman duman atıyor, kendisini temizliyor” dedi.

Akgül, bir süre sonra aracını yeniden çalıştırdı ve ilerlemek istedi. Ancak aracın egzozundan dumanlar yükselmeye devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri aracı park etmesini ve çalıştırmamasını söyledi. Arızalanan ticari taksi, olay yerine gelen çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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