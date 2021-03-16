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Taksitli satış sektörde olumlu karşılandı

Otomobil alımlarına getirilen taksitli satış düzenlemesi, sektörde olumlu karşılandı. Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, düzenlemenin pazarı büyütebileceğine işaret etti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Taksit imkanın araç alımında artması, toplam pazara kesinlikle pozitif yansır, büyümesine destek olur" dedi. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da, düzenlemenin senetle yapılan satışları artırabileceğine dikkat çekti. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız ise, "Buradaki amaç, bankacılık sistemi dışında gerçekleşen perakende ticaretini güvence altına almak" görüşünü paylaştı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Taksitli satış sektörde olumlu karşılandı - haberler
'Taksitli satış pazarı büyütür'
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Ocak-Şubat döneminde satışların yüzde 37.4 oranında arttığı otomotiv sektörüne getirilen taksit düzenlemesi, hem marka hem de tüketici cephesinde heyecan yarattı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemede, otomobil alımlarındaki taksit sayıları fatura değeri 120 bin TL altında olan araçlar için 60 ay, 750 bin TL üzerinde araçlar için 24 ay oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, fatura değeri 120 bin ile 300 bin TL arası olan taşıt satışlarında 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL arası olan taşıt satışlarında da 36 ay taksit uygulanacak.

Düzenlemeyi olumlu karşılayan sektör temsilcileri, taksitli satışların pazara olumlu yansıyacağını belirtiyor.

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Taksit imkanın araç alımında artması, toplam pazara kesinlikle pozitif yansır, büyümesine destek olur" dedi.

Son dönemde markaların hız verdiği finansman kampanyalarının taksitli satışlardan nasıl etkileneceğini de sorduğumuz Bilaloğlu, "Tüketici kampanyaları markaların uyguladığı pazarlama aktivitelerinden sadece bir tanesi. Türkiye'de 50 farklı marka binlerce farklı model ile kıyasıya bir rekabet içerisindeyken, hiç bir marka yaratabileceği bir rekabet avantajından vazgeçmez" sözleri ile kampanyaların devam edeceğine de işaret etti.

'DAHA ÇOK BİREYSEL MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINA HİZMET EDİYOR'

Ticaret Bakanlığı'nın taksitli satış düzenlemesinde, fatura değeri 120 bin TL altında olan otomobillerdeki taksit sayısının, daha pahalı ve üst segment otomobillerden fazla olması dikkat çekmişti. Bu durumun alt segment otomobillerin satışlarında fayda sağlayabileceğini kaydeden Bilaloğlu, filo tarafındaki satışların ise taksitli alımdan çok etkilenmeyeceğini belirtti.

Bilaloğlu, "Filo satın alım kararı sadece aylık ödeme rakamına dayanmıyor. Filo şirketleri müşterilerine tüm araç parkı yönetimini paket halinde sunuyor. Ağırlıkla kurumsal müşterilere hitap ediyor. Taksitli satışlar daha çok bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına hizmet edeceğinden, filo şirketleri pek etkilenmez" şeklinde görüş bildirdi.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, son dönemde küresel otomotiv sektöründe yaşanan ve Türkiye'de de bazı şirketlerin üretimlerinde kesintiler yaratan yarı iletken (çip) tedarikindeki sıkıntılara da değindi.

Yarı iletken maddelerin kıtlığının, elektronik parça içeren tüm ürün gruplarını etkilediğini vurgulayan Bilaloğlu, "Bu hammadde sorununun çözümü olmaz ise üretim rakamları etkilenmeye devam eder. Bu da bir arz talep dengesizliğine sebep verebilir" ifadelerini kullandı.

'SENETLE YAPILAN SATIŞLAR ARTABİLİR'

Analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da, taksitli satışların otomobil pazarını büyüteceğini söyledi.

Düzenlemede sıfır kilometre ve ikinci el ayrımı olmadığına dikkat çeken Yalçın, "Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, taksitli satış imkanı ile fiyatı düşük olan araçların satışında ivmelenme olabileceğini söyleyebiliriz" dedi.

Yapılan düzenleme ile son yıllarda ikinci el araç satışlarında trend haline gelen senetle yapılan satışların artabileceğini de kaydeden Yalçın, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin taksitli satış düzenlemesi ile elinin güçlendiğini belirtti.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, taksitle yapılacak satışların ikinci el araç fiyatlarına yansıyacağını aktardı. Yalçın, "İkinci elde fiyatlar düşmeye devam ediyor, ama taksitli satışlar bu noktada bir hareket yaratacaktır. Nisan ayından itibaren fiyatlarda artış yaşanabilir. Bunda, yaz aylarının ve bayramın yaklaşması da etkili olur" dedi.

İkinci el araç fiyatlarının geçen sene olduğu gibi sıfır araçlarda daha pahalı hale gelmeyeceğini kaydeden Yalçın, "Fakat çip tedarikindeki sıkıntılar devam eder ve sıfır araç bulmak sorun haline gelirse, o zaman ikinci elde geçen yıla benzer fiyat artışları yaşanabilir" diye konuştu.

'MAĞDURİYETLERİN ÖNLENMESİ HEDEFLENDİ'

Taksitli satış düzenlemesinin ikinci el araç pazarına etkilerini değerlendiren Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız da, düzenlemedeki temel motivasyonu anlamak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yaptığı açıklamalara bakmanın gerekli olduğunu bildirdi.

Ayyıldız, "Ticaret Bakanlığı, daha önce BDDK’nın bankaların kredi işlemlerine uyguladığı yönetmeliğe benzer bir kanunu hayata geçirdi. Buradaki amaç otomotiv sektörüne bir düzenleme getirmekten ziyade, bankacılık sistemi dışında gerçekleşen perakende ticaretini güvence altına almak. Yerli üretim dışındaki 300 bin TL’den yüksek fiyatlı araçların satışlarına sınırlama getirilerek cari açığa olan etkinin de azaltılması hedefleniyor" görüşünü paylaştı.

Düzenlemenin, bankacılık sistemi dışındaki ödeme seçeneklerine yönelik olduğunu aktaran Ayyıldız, "Faizlerin yükseldiği bir ortamda bankacılık sistemi dışında oluşabilecek senetli satışlar gibi durumlarda ortaya çıkabilecek risklerin ve muhtemel mağduriyetlerin de önüne geçilmek istenmiştir. Bu tip senetli ve taksitli satışlar pazarın büyüklüğü içinde önemli bir yer teşkil etmiyor, bu nedenle sıfır ve ikinci el satışı olumsuz etkilenmez" dedi.

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