Talasemi hastası kardeşlere kardeşleri can oldu 0:00 / 0:00

AA

Bingöl'de yaşayan 15 yaşındaki Zeynep ve 16 yaşındaki Besra Bölen, daha önce tedavi görmelerine rağmen sağlıklarına kavuşamadı. İki kardeş, Eylül 2021'de Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'ne başvurdu.

Burada yapılan tarama ve tetkikler sonucunda kardeşleri Helin (17) ve Halit'in (14) kök hücresinin nakil için uyumlu olduğu belirlendi. Zeynep ve Besra'ya 8 aylık tedavi sürecinin ardından kök hücre ve kemik iliği nakli yapılması kararlaştırıldı.

Zeynep ve Besra, merkezde yapılan başarılı kök hücre nakliyle yaşama tutundu.i

Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Arzu Akyay, yaptıkları operasyonun çok sık görülmediğini söyledi.

Akyay, talasemi tanılı iki genç kızın operasyonunu aynı anda gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Talasemi doğuştan gelen bir hastalık. Ayda bir kere kan almak zorundalar. Bunun kesin tedavisi kök hücre naklidir. Hastalarımız şanslıydı, iki kardeş diğer iki kardeşe uyumlu bulundu. Biz de nakillerini gerçekleştirdik. Öncelikle detaylı bir alıcı formu doldurup, tahliller yapıyoruz. Sorun teşkil edecek bir durum var mı diye bakıyoruz. Bu hastalarda herhangi bir sorun olmadığını gördük. Hastaneye yatırılıp kemoterapi aldılar. Çok rastlanılmayan, ender durumlardan biri. Bir hastaya kardeşinden veya aile içinden verici bulmak çok zorken şansları iki kardeş birden verici oldu. Tam uygun doku oldu. Bu da çok mutluluk verici."

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran da çocuk hematoloji bölümünde nakil konusunda her yıl hedeflerini yükselttiklerini belirtti.

Başkıran, erişkin ve çocuk kemik iliği naklinde Türkiye'deki en önemli merkezlerden biri olduklarına vurgu yaparak, "Çocuk hematoloji bölümünde hocalarımız sayesinde geçen yıl 20 nakil yapıldı. Bugün bir aileden 4 kardeşin aynı anda operasyona alınmasıyla ilgili toplandık. Çocuklarımız talasemi majör hastası. Kardeşlerinden alınan kök hücreyle kardeşlere nakil yapıldı" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA YENİ BİR HAYAT YAŞAYACAĞIM"

Besra Bölen, yapılan nakille tekrar hayata tutunduğunu söyledi. Eski günlerine kavuşacağı için mutlu olduğunu aktaran Bölen, şöyle devam etti: "Bundan sonra yeni bir hayat yaşayacağım. Kardeşlerimiz bize ilik verdi. Doktor ve hemşirelere teşekkür ediyorum. Burada bir sürü hayat kurtarıyorlar. Ailem her zaman yanımda oldu. Çok uzun süredir yaşadığım bir sıkıntı. Hayatım hastanelerde geçti ve sürekli hastane değiştirmek zorunda kaldık. İnşallah sonuna geldik. Herkese minnettarım. Donör çok şükür bizim kardeşlerimizden bulundu. Bir sürü çocuk donör bekliyor keşke elimden gelse de ben yardımcı olabilsem. Gönüllü olarak verebilirdim. Bir hayat kurtarmak çok güzel. İnsanlar kahraman olmak istiyorsa yapılacak tek şey bir tüp kan vereceksiniz, sadece bu kadar."

Besra Bölen, hastalığı nedeniyle örgün lise eğitimini tamamlayamadığını da anlatarak, "Açık lise okuyup öğrenimimi bitirdim. Allah izin verir de hastaneden çıkarsam sınava gireceğim. Üniversite sınavına hazırlanıp İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Anestezi Bölümü okumak istiyorum" dedi.

Zeynep Bölen de yapılan ilik nakli sayesinde bir an önce iyileşip tekrar eski günlerine dönmeyi istediğini aktardı.