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Benim tanıdığım kadarıyla böyle bir şey yok ve olay yargılanarak bitti. Biz sezon finalinin son sahnesini çekene kadar bu konu hiç geçmedi. Neden bu konu o gün çıkmadı da 6 gün sonra olay ortaya çıktı ben de bunu anlamıyorum.'' dedi.