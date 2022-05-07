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Afgan kadınlara bir yasak daha: Taliban'dan Burka kararı

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban yönetimi, tüm Afgan kadınların dışarıda burka giymeleri gerektiğini duyurdu.

Taliban'dan Afgan kadınlara bir yasak daha
Taliban'dan Afgan kadınlara bir yasak daha
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HABERTURK.COM

ABD askerlerin bölgeden çekilmesi sonrası Afganistan’da kontrolü yeniden ele geçiren Taliban yönetimi, yeni yayımladığı kararnameyle kadınlara dışarıda Burka giyerek yüzlerini örtme zorunluluğu getirdi.

AP'nin haberine göre Ahlak ve Erdem Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Afganistan'daki Taliban yönetiminin tüm Afgan kadınlarına kamuya açık alanlarda burka giymelerini emrettiğini söyledi. Karar ilişkin Taliban'ın Ahlak ve Erdem Bakanı Halid Hanafi, "Kardeşlerimizin haysiyet ve güvenlik içinde yaşamasını istiyoruz" dedi.

ABD ve NATO güçlerinin ülkeden çekilmesinin ardından kontrolü sağlayan Taliban kadınlara yönelik reform sözü verse de bunların hiçbirini gerçekleştirmedi. Taliban'ın Mart'ta da ilkokul dışındaki kız öğrencilerin okula dönüşünü yasaklamıştı. Tekrar zorunlu kılınan burka, Taliban'ın 1996'dan 2001'e kadar süren kontrolü döneminde kadınlara yönelik baskının en büyük sembolü olmuştu.

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