ABD'nin terörist listesindeki isim İçişleri Bakanı oldu! 0:00 / 0:00

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kontrolü sağlayamadıkları son bölge olan Pençşir’i ele geçirdiklerinin duyurmasının ardından Afganistan’daki geçiş hükümetini açıkladı.

İçişleri Bakanı görevine getirilen Taliban’ın Hakkani Grubu’nun kurucusunun oğlu Siraceddin Hakkani'nin ABD’nin terörist listesinde ve FBI tarafından arandığı ifade edildi.

Yıllardır Afganistan'da büyük saldırılar düzenleyen ve Taliban içinde bir yapılanma olan Hakkani örgütü, Taliban'ın aksine ABD tarafından 'terör örgütleri' listesine alınmıştı.

İntihar saldırılarına karışması ve El Kaide ile bağlantıları nedeniyle FBI'ın en çok aradığı isimlerden olan Hakkani'nin tutuklanmasına yardımcı olacak kişiler için ABD Dışişleri Bakanlığı 10 milyon dolara kadar ödül teklif ediyor.

"TALİBAN'IN TANINMASI İÇİN ACELE YOK"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Taliban’ın yeni kurduğu geçiş hükümetine değinerek, "(Taliban'ın) tanınması için acele yok. Bu gerçekten Taliban'ın attığı adımlara bağlı olacak. ABD dahil dünya izleyecek" ifadelerini kullandı.