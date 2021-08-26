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Haberler Dünya SON DAKİKA:Taliban Sözcüsü NYT'ye konuştu: Kadınlar yanlarında erkek olmadan 3 günden fazla seyahat edemeyecek
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Taliban Sözcüsü NYT'ye konuştu: Kadınlar yanlarında erkek olmadan 3 günden fazla seyahat edemeyecek

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından ilk kez New York Times'a konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kadınların yanlarında erkek olmadan 3 günden fazla süreli seyahat edemeyeceğini söyledi. Mücahid kamusal alanda müzik yasağının geri döneceğini ifade etti.

SON DAKİKA:Taliban Sözcüsü NYT'ye konuştu: Kadınlar yanlarında erkek olmadan 3 günden fazla seyahat edemeyecek
Taliban Sözcüsü NYT'ye konuştu
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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban'ın Kabil'i kuşatmasının ardından ilk kez Batı medyasına mülakat verdi. New York Times'a konuşan Mücahid, Taliban'ın"geleceği inşa etmek ve geçmişte olanları unutmak istediğini" iddia etti.

Kadın haklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Mücahid, kadınların üç gün ya da daha uzun süren seyahatlerine erkeklerin eşlik etmesi gerekeceğini söyledi. Mücahid, kadınların okula, işyerine ya da hastaneye tek başlarına gidebileceğini belirtti.

Kadınların iş hayatına geri dönmelerine izin vereceklerini söyleyen Mücahid, bunun için kadınların başlarını örtmelerinin şart olduğunu söyledi.

MÜZİK YASAĞI

Afganistan'da kamusal alanlarda müzik yasağının geri döneceğini söyleyen Mücahid, "Müzik İslam'da yasaktır, ancak biz insanları baskı uygulamaya gerek kalmadan ikna etmeyi umuyoruz" dedi.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak kadınların ve azınlıkların haklarının İslam dini ve inanç tarafından korunduğunun altını çizerek, "Biz, kadınların haklarına bağlıyız. Kadının eğitim, çalışma, mülkiyet ve kendi hayatını seçme hakkı var. Bu açıdan herkesin içi rahat olsun. Fakat biz durumun bir-iki günde düzeleceğini de söylemiyoruz. Biz sadece sorunların çözümü için fırsat verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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