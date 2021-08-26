Kabil'den çıkmak için binlerce dolarlık bilet! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Taliban'ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesiyle binlerce Afgan halen ülkeden kaçmaya çalışıyor. Reuters'a konuşan bir diplomat Kabil Havalimanı'nın 'inanılmaz kalabalık' olduğunu söylerken, Blackwater’ın kurucusu Afganistan'dan çıkmak isteyenlere 6 bin 500 dolar karşılığında yardımcı olabileceğini söyledi.

Wall Street Journal'da yer alan haberde, ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, tahliyelerin sürdüğü Kabil Havalimanı üzerinden ülkeden ayrılmak isteyenler için seferler düzenleyeceğini, bilet başına da 6 bin 500 dolar talep ettiğini söyledi.

Prince ayrıca ek ücret karşılığında evlerinden havaalanına güvenli bir şekilde geçmek isteyenlere yardım edileceğini söyledi. Prince'ın teklifine birçok kişi tepki gösterdi.

"İNANILMAZ KALABALIK"

Öte yandan Reuters’a konuşan ismi gizli tutulan bir diplomat, Kabil Havalimanı ve çevresinin ‘inanılmaz kalabalık’ olduğunu söyledi.

Diplomat, ABD pasaportu bulunan bin 500 kişinin havaalanına girmek için beklediğini söyledi.

Taliban yabancı askeri güçlerin 31 Ağustos’tan sonra ülkede kalmasına müsaade etmeyeceklerini belirtirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 31 Ağustos’tan sonra da Afganistan’dan ayrılmak isteyen ABD’lilere izin verileceğini söyledi.