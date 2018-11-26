Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, sosyal medyada ders kitaplarında "cinsiyetçi, toplumun örf ve adetleriyle uyuşmayan içeriklerin yer aldığı"na ilişkin FETÖ'cülerin kara propaganda yürüttüğünü söyledi.

Aykut Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, Milli Eğitim Başkanlığı'nın okullarda okuttuğu ders kitapları dışındaki kitapların denetiminin kanunen kendilerinin görev alanında olmadığını belirtti. Zaman zaman sosyal medyada paylaşılan ve çocukları olumsuz etkileyebilecek içeriklerin yer aldığı kitapların hiçbirinin ders kitabı olmadığını kaydeden Durmuş, "Biz sadece ders kitabı inceliyoruz. Ders kitabı onaylıyoruz. Ders kitabı dışındaki bir kitabı biz onaylamıyoruz" dedi.

"CEVAP VERMEKTEN BIKTIM"

Kendilerine yapılan bildirimlerin çoğunun haksız olduğunu vurgulayan Durmuş, "Vatandaş bize bildiriyor 'Şurada Hristiyanlık propagandası var' diye. Cam haç şeklindeymiş. O yüzden bizim kitaplarımızda bölmeli cam yok artık. Geçen sezon yayınevlerine şu camın üst çıtasını silin dedim. Bıktım artık millet haç deyip duruyor. Her gün aynı cevabı vermekten bıktım" diye konuştu.

"MİT'E SUNDUK"

FETÖ'nün yıllarca büyük finans kaynağı olan ders kitapları yayıncılığından çıkarılmasıyla sosyal medyada ders kitaplarına ilişkin büyük bir saldırının başladığını açıklayan Durmuş, saldırılarla ders kitaplarının yanı sıra hükümetin ve devletin öğrencilere dağıttığı ücretsiz ders kitapları hedef aldığını belirtti. Durmuş, "Sahte hesapları ve halkı kışkırtan paylaşımları dosyalayarak MİT'e sunduk. Bunlar dünyanın dört bir yanından FETÖ'cü hesaplar. Ukrayna'dan Almanya'dan, Avustralya'dan paylaşımlar. Bizim ders kitaplarımızda iddia edilen paylaşımların hiçbir yok" dedi.

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