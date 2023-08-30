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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Talât Sait Halman Çeviri Ödülü başlıyor

        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü başvuruları başlıyor

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Talât Sait Halman anısına dokuz yıl önce başlattığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü'nün 2023 yılı başvuruları 4 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 10:46 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:46
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        Çeviri Ödülü başvuruları başlıyor
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), bu yıl dokuzuncusunu takdim edeceği Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ile güncel kültür-sanat üretimini teşvik etmeye devam ediyor. Nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla, dokuz yıl önce aramızdan ayrılan Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün 2023 yılı başvuruları 4 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek. Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’yle, Seçici Kurul tarafından belirlenen yapıtın çevirmenine 40 bin TL tutarında nakit desteği sağlanacak.

        Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor. Ödülün sahibi, Seçici Kurul tarafından yıl sonunda açıklanacak.

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        Başvuru koşulları

        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için başvurular, yayınevleri veya çevirmenler tarafından yapılabilir. Başvuruda sunulacak eserler, orijinal dilinden Türkçeye çevrilmiş, ISBN numarası almış öykü ve roman türlerinin çevirileri ile sınırlıdır. Yayınevleri en fazla üç çeviri eser ile başvuru yapabilmektedir. Seçici Kurul, aday önerilerinde bulunabilir. Adayların daha önce Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü kazanmamış olması gerekmektedir. Başvuru formu ve koşullarına dair ayrıntılı bilgi içeren şartnameye iksv.org adresinden ulaşılabilir. 2023 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için başvuruların 6 Ekim Cuma saat 17.00’ye kadar İKSV’ye ulaştırılması (Nilay Kartal dikkatine, Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp Cad. No: 5, 34433 Şişhane, Beyoğlu, İstanbul) gerekmektedir.

        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü 2015’ten bu yana veriliyor

        Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı olan ve 2008-2014 yılları arasında İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yapan Talât Sait Halman anısına, 2015’te başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü önceki yıllarda Siren İdemen, Ahmet Arpad, Fuat Sevimay, Ülker İnce, Gökhan Sarı (Jüri Özel Ödülü), Ebru Erbaş, Kamil Kayhan Yükseler, Erdem Kurtuldu, Süleyman Doğru ve Zafer Ceylan’a sunulmuştu.

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