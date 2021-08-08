Daha 18 yaşındaydı! Ayağı raylara takıldı! 0:00 / 0:00

İHA

Gaziantep'te, 28 Temmuz 2021 Çarşamba sabahı İbn-i Sina Mahallesi Akkent tramvay durağı ile İbn-i Sina tramvay durakları arasında yürekleri yakan bir kaza meydana gelmişti.

İddiaya göre, tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen Deniz Ekinci (18), raylara ayağının takılması sonucu tramvay yoluna düştü.

KAZADA AĞIR YARALANMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre bu esnada arkadan gelen tramvay genç kıza çarparak altına aldı. Çarpmanın etkisiyle tramvayın altına giren ve bir süre sürüklenen genç kız, ağır yaralandı.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Ağır yaralanan genç kız, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİ SONA ERDİ

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 12 gündür yaşam savaşı veren talihsiz kız, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden Deniz Ekinci'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.