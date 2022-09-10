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Taner Ceylan'dan yeni sergi: 'Âheste Çek Kürekleri, Mehtâb Uyanmasın'

Sanatçı Taner Ceylan'ın 'Âheste Çek Kürekleri, Mehtâb Uyanmasın' adlı yeni sergisi 16 Eylül -15 Ekim tarihleri arasında Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Taner Ceylan'dan yeni sergi: 'Âheste Çek Kürekleri, Mehtâb Uyanmasın'

Taner Ceylan, on beş yılın ardından Türkiyede yeni bir sergi ile sanatseverlerle buluşuyor. 'Âheste Çek Kürekleri, Mehtâb Uyanmasın' başlıklı sergi, 16 Eylül -15 Ekim tarihleri arasında Kanlıca’daki Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı’nda gerçekleşiyor.
2019 yılından beri İstanbulu farklı perspektiflerden gözlemleyerek oluşturduğu sergisinde Taner Ceylan; kentin tarihi yapılarını, farklı semtlerini ve hikayelerini yeniden keşfederken İstanbulun gizli kalmış cevherlerinden ilham alıyor. Yahya Kemal Beyatlı’nın Çubuklu Gazeli şiirinden alıntı ile “Âheste Çek Kürekleri Mehtâb Uyanmasın” başlıklı sergisinde Ceylan, resimler, heykel ve video çalışması aracılığıyla, şehrin geçmişi ve bugünüyle kurduğu ilişkiyi figürler üzerinden kendi diliyle aktarıyor.

Mehmet Emin Ağa Yalısı’nda yer alan sergi ile dönemin ruhu Taner Ceylan’ın güncel yorumu ile birleşiyor. Serginin mizanseninin oluşturulmasında Ceylan, mekan ve sergileme tasarımı için dünyaca ünlü tasarım ofisi Autoban ile iş birliği yaparken, serginin ruhunu canlandırmak üzere sanatçı ile birlikte çalışan Hikmet Mizanoğlu işlerden ilham alarak mekana özel objeler yerleştiriyor.

Ceylan 2010 – 2013 yılları arasında ürettiği ve Kasmin Gallery New Yorktaki solo sergide sergilenen “Kayıp Resimler Serisi” ile başlayan tarih keşfi, Osmanlı Devletinin anlatılmayan hikayeleri ve olası halleri üzerine olan çalışmalarını bu yeni seri ile sürdürüyor.
Kişisel sergisi ile eş zamanlı olarak, SALT Beyoğlunda Amira Akbıyıkoğlu küratörlüğünde gerçekleşecek Sahnede 90'lar” başlıklı karma sergide, Taner Ceylan’ın kariyerinin en başlarında hayata geçirdiği ve Türkiye güncel sanat tarihinin ilk happening örneklerinden olan Monte Carlo Stilinin video dokümanteri gösterime sunulacak. Taner Ceylan’ın sanatçı olarak alanda varoluşunu göstermeye çalıştığı bir dönemde, 9 Aralık 1995 yılında Beyoğlu İmam Adnan Sokaktaki Devlet Handa gerçekleştirdiği, her detayı özenle tasarlanmış ve İstanbuldan koleksiyonerlerin, sosyetenin tanınmış simaların ve sanatseverlerin davet edildiği ‘kurmaca’ partinin dokümenter videosunun yanı sıra sanatçının resimleri, özel kostümler, parti davetiyesi gibi çeşitli dokümanlar da gösterime sunuluyor. Taner Ceylan’ın o dönemden bugüne işleriyle sorguladığı sanatçı – koleksiyoner güç dinamikleri, sanatçının sanat tarihi ile ilişkisi, şehir ile olan bağları sorgulanıyor. Taner Ceylan, yeni sergisi “Âheste Çek Kürekleri Mehtâb Uyanmasın” ile 90larda gerçekleştirdiği ve büyük ses getiren Monte Carlo Stiline de bir nevi selam ediyor.

Taner Ceylan
Taner Ceylan

Taner Ceylan’ın eserlerinin aynı dönemde görülebileceği bir diğer sergi ise Selen Ansenin küratörlüğünü üstlendiği, Ömer Koç Koleksiyonundan oluşturulan, “İsmi Lazım Değil”. Abdül Mecit Efendi Köşkü’nde yer alan sergide Ceylan’ın 2000 tarihli 8. Uluslararası İstanbul Bienali’nde sergilenen Nude resmi ile sanatçının yeni sergisinde yer alan işlerinin öncüsü olan Kayıp Resimler Serisi’nden, Osmanlı Devleti’nin bir albino tavus kuşunun içkin ve şiddetli güzelliği aracılığıyla tasvir edildiği Birth of Hope isimli resim izleyici ile 17 Eylülden itibaren buluşuyor.
17. Uluslararası İstanbul Bienali paralel programında yer alan sergi kapsamında Dücane Cündioğlu, Zeynep Sayın gibi konuşmacıların yer alacağı, okuma ve söyleşiler, eylül ve ekim ayları boyunca sergi mekanında sürecek.

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