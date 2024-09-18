Taner Ölmez, 'Deha'da farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak
Dizilerde ve sinema filmlerinde birçok karaktere başarıyla hayat veren Taner Ölmez, 'Deha' ile SHOW TV'de ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 22 Eylül Pazar günü yayına başlayacak 'Deha'da 'Cesur' olarak izleyicinin karşısına çıkacak olan başarılı oyuncu, dizideki karakterini anlattı
Umut Aral'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, 22 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle SHOW TV'de izleyicilerle buluşacak, Ay Yapım imzalı 'Deha' dizisine sayılı günler kaldı.
Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle şimdiden büyük merak uyandıran dizide; Taner Ölmez, 'İskender' (Uğur Polat) ve 'Aysel'in (Seda Akman) oğlu 'Cesur'a hayat verecek.
Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran'ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.
"BU PROJEDE İLK DEFA ÇOK FARKLI BİR KARAKTER OYNUYORUM"
'Cesur'u çok oyuncaklı bir karakter olarak tanımlayan Taner Ölmez, karakterini ve 'Deha'yı kabul etme sebeplerini şöyle anlattı: 'Deha', sürekli heyecanı yüksek tutan, özellikle bölüm sonlarıyla merakı hep yukarıya taşıyan, güçlü ve sürükleyici senaryosu ile bence çok iyi bir iş. Bu projede ben de ilk defa çok farklı bir karakter oynuyorum. 'Cesur', biraz ismi gibi ama aynı zamanda kafasında bin bir tilki dönen, oyuncaklı ve çok renkli bir karakter. Bu kadar oyuncaklı ve oynaması, keyifli bir karakter gelince de kabul etmek benim adıma hiç de zor olmadı.
Oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu'yu buluşturan 'Deha', 22 Eylül Pazar günü saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor!