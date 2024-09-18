Taner Ölmez, 'Deha'da farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak

Umut Aral'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, 22 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle SHOW TV'de izleyicilerle buluşacak, Ay Yapım imzalı 'Deha' dizisine sayılı günler kaldı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle şimdiden büyük merak uyandıran dizide; Taner Ölmez, 'İskender' (Uğur Polat) ve 'Aysel'in (Seda Akman) oğlu 'Cesur'a hayat verecek.

Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran'ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.

"BU PROJEDE İLK DEFA ÇOK FARKLI BİR KARAKTER OYNUYORUM"

'Cesur'u çok oyuncaklı bir karakter olarak tanımlayan Taner Ölmez, karakterini ve 'Deha'yı kabul etme sebeplerini şöyle anlattı: 'Deha', sürekli heyecanı yüksek tutan, özellikle bölüm sonlarıyla merakı hep yukarıya taşıyan, güçlü ve sürükleyici senaryosu ile bence çok iyi bir iş. Bu projede ben de ilk defa çok farklı bir karakter oynuyorum. 'Cesur', biraz ismi gibi ama aynı zamanda kafasında bin bir tilki dönen, oyuncaklı ve çok renkli bir karakter. Bu kadar oyuncaklı ve oynaması, keyifli bir karakter gelince de kabul etmek benim adıma hiç de zor olmadı.