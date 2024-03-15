Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, ikinci çocuklarına kavuştu
2022'de kızları Zeynep'e kavuşan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çiftinin Hazar adını verdikleri ikinci çocukları dünyaya geldi
28 Haziran 2021'de evlenen oyuncu Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, 2022'nin Mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
İKİNCİ BEBEK DÜNYAYA GELDİ
Geçtiğimiz aylarda müjdeli bir haber verip ikinci çocuklarını beklediklerini duyuran ünlü çiftin, bebekleri doğdu.
İkinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, Hazar adını verdikleri oğullarına kavuştu.