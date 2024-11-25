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        Haberler Magazin Taner Ölmez'in kızı Zeynep Ölmez, 'Deha' setinde - Magazin haberleri

        Taner Ölmez'in kızı Zeynep 'Deha' setinde

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da 'Cesur' karakterine hayat veren Taner Ölmez, kızı Zeynep'in kendisini ziyaret ettiği anları yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 09:33 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:33
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        Babasını sette ziyaret etti
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        Sosyal medyadan zaman zaman hayatından kesitler yayımlayan Taner Ölmez, bu kez kızı Zeynep'i paylaştı.

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Deha' adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Taner Ölmez, 2 yaşındaki Zeynep'in kendisini sette ziyaret ettiği anları yayımladı.

        "ZEYNOM SETE GELİRSE..."

        Kızıyla sette keyifli vakit geçiren Taner Ölmez, paylaşımlarına "Zeynom sete gelirse..." notunu düştü.

        "CESUR VE GÜZEL"

        Ünlü oyuncunun baba - kız fotoğraflarına; Mine Tugay, Sinem Kobal, Seda Bakan ve Melis Sezen gibi ünlü isimler yorum yaparken Ece Çeşmioğlu da eşine "Cesur ve Güzel" yorumuyla karşılık verdi.

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        #Taner Ölmez
        #Zeynep Ölmez
        #deha
        #Ece Çeşmioğlu
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