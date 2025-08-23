Habertürk
        Taner Rumeli ve Ceyda Âşık'tan Ankara'da ikinci düğün

        Taner Rumeli ve Ceyda Âşık'tan Ankara'da ikinci düğün

        Taner Rumeli ve Ceyda Âşık, Tekirdağ'daki düğünlerinin ardından ikinci düğünlerini oyuncunun memleketi Ankara'da yaptı

        Giriş: 23.08.2025 - 23:54 Güncelleme: 23.08.2025 - 23:54
        Ünlü oyuncudan çifte düğün
        Oyuncular Sendikası Genel Mali Sekreteri ve ünlü oyuncu Taner Rumeli, uzun süredir birlikte olduğu Ceyda Âşık ile geçtiğimiz günlerde Âşık’ın memleketi Tekirdağ’da hayatlarını birleştirdi.

        Rumeli, Nisan ayında nişanlandığı 13 yıllık sevgilisi Ceyda Âşık’la bu akşam memleketi Ankara’da da ikinci bir düğün yaparak mutluluğunu taçlandırdı.

        Çift, bu özel anlarını bir kez daha sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

