Taner Tolga Tarlacı, sıradışı tavırları ile popülerlik elde etmiş, Survivor'ın en ünlü yarışmacılarından biri haline gelmişti. Taner Tolga Tarlacı kimdir? Taner Tolga Tarlacı kaç yaşında?

TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?

2 Eylül 1984 yılında Almanya, Hamburg’da dünyaya gelen 3T Taner, aslen Kayserili. 8 yaşına kadar Almanya’da eğitim aldıktan sonra ailesi ile birlikte Mersin’e taşındı. 2005 yılında ise Kıbrıs’a yerleşen Taner Tolga Tarlacı, Girne Amerikan Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunudur.