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Taner Tolga Tarlacı kimdir, nerelidir? Taner Tolga Tarlacı kaç yaşında?

Survivor yarışma programı ile ünlenen Taner Tolga Tarlacı, daha önce polemiklerle gündeme gelmişti. Taner Tolga Tarlacı kimdir? Taner Tolga Tarlacı kaç yaşında? İşte detaylar...

Taner Tolga Tarlacı kimdir, nerelidir? Taner Tolga Tarlacı kaç yaşında?

Taner Tolga Tarlacı, sıradışı tavırları ile popülerlik elde etmiş, Survivor'ın en ünlü yarışmacılarından biri haline gelmişti. Taner Tolga Tarlacı kimdir? Taner Tolga Tarlacı kaç yaşında?

TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?

2 Eylül 1984 yılında Almanya, Hamburg’da dünyaya gelen 3T Taner, aslen Kayserili. 8 yaşına kadar Almanya’da eğitim aldıktan sonra ailesi ile birlikte Mersin’e taşındı. 2005 yılında ise Kıbrıs’a yerleşen Taner Tolga Tarlacı, Girne Amerikan Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunudur.

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