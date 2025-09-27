Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Tanınan Filistin, görmezden gelinen katliam... Küresel vicdan, devletleri harekete geçirdi; ama! | Dış Haberler

        Tanınan Filistin, görmezden gelinen katliam... Küresel vicdan, devletleri harekete geçirdi; ama!

        Gazze'de yaşanan insani felaket, yalnızca Ortadoğu'yu değil, Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyayı harekete geçirdi. Milyonlarca insan sokaklara çıkarak hükümetlerini zorladı, diplomatik dengeler değişti. Bu baskı, devletlerin "seyirci kalma" konforunu daraltırken, Filistin'in tanınması bir ahlaki zorunluluk haline geldi. Ancak mesele artık yalnızca ahlaki bir sorumluluk olarak görülemez. Sahada devam eden katliamların gölgesinde tanımaların ne kadar gerçek anlam taşıdığı tartışmalı. Tanımalar sembolik olmaktan çıkmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı konuşma, Filistin meselesinde küresel vicdanın sesi oldu.

        Giriş: 27.09.2025 - 11:26 Güncelleme: 27.09.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tanınan Filistin, görmezden gelinen katliam
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Filistin’i tanıma açıklaması Avrupa’da tarihi bir kırılma yarattı. Ancak karar, İsrail’i gücendirmeme kaygısıyla gölgede kaldı.

        Macron’un “İsrail’in güvenliği” vurgusu öne çıktı, Gazze’deki on binlerce sivil kayıp görmezden gelindi. Bu nedenle Paris’in adımı “tarihi ama eksik cesaretli” olarak nitelendirildi.

        Sessizlikle gelen tanıma

        İngiltere, Kanada, Avustralya, İspanya, İrlanda ve Norveç de Filistin’i tanıyan ülkeler arasına katıldı. Fakat dikkat çeken nokta, bu açıklamalarda Gazze’deki katliamlara doğrudan bir atıf yapılmamasıydı.

        Diplomatik dil, insani gerçekliğin önüne geçti.

        REKLAM

        Diplomasi ve hukuk

        Latin Amerika’da Şili ve Brezilya yıllar önce Filistin’i tanımış, kararlarını insani gerekçelerle savunmuştu.

        Güney Afrika ise Uluslararası Adalet Divanı’na yaptığı “soykırım” başvurusuyla farklı bir yol açtı. Böylece yalnızca diplomatik değil, hukuki ve insani sorumluluk temelinde de bir duruş sergilendi.

        Ancak ABD’nin desteği sürdükçe, AB’nin adımları sembolik kaldıkça ve bölge ülkeleri çıkar hesaplarıyla sessiz kaldıkça, ne diplomasi ne hukuk Netanyahu’yu durdurabilecek gibi görünüyor.

        Türkiye’nin net mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda diğer liderlerin kaçındığı ifadeleri kullandı:

        “Gazze’de bir savaş yoktur, bu bir toplu kıyım politikasıdır. Gazze’de soykırım yapılıyor.”

        Erdoğan, konuşmasında rakamlarla tabloyu ortaya koydu: 65 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiğini, 20 binden fazla çocuğun öldüğünü, binlerce insanın açlık ve ilaçsızlıktan yaşamını yitirdiğini söyledi.

        REKLAM

        “Gazze’de masum çocukların elleri, kolları koparılırken susmak insanlığın dip noktasıdır” ifadeleriyle yalnızca tanıma çağrısı yapmakla kalmadı; İsrail’in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini de belirtti.

        Yarım adımlar

        Filistin’i tanıyan ülkelerin açıklamalarında ortak bir eksiklik vardı. Katliamların adı konmadı. 20 yıldır 140 ülke Filistin’i tanıyor, fakat bu süreçte İsrail Gazze ve Batı Şeria’da üç büyük saldırı gerçekleştirdi, yüzbinlerce kişiyi yerinden etti.

        Yeni tanımalar da çoğunlukla “silahsızlandırılmış ve İsrail’e bağımlı” bir Filistin şartıyla yapılıyor. Bu tablo, bağımsız ve egemen bir Filistin’in doğuşunu değil, Abbas yönetimiyle sınırlı, denetimli bir yapıyı işaret ediyor.

        Tanımanın sınırı

        BM’nin 80. Genel Kurulu itibarıyla Filistin’i tanıyan ülke sayısı 157’ye ulaştı. Vatikan da bu ülkeler arasında.

        Ancak hâlâ cevapsız kalan soru “Filistin’in sınırları neresi?” Tanıma uluslararası meşruiyeti güçlendiriyor, fakat barışın, soykırımların ve işgallerin sona ereceğinin garantisini vermiyor.

        Eğer devletler katliamların sorumlularına karşı net tavır almazsa, tanımalar sembolik kalacak. Uluslararası toplum bu illüzyonu kırar ve hukuki-siyasi baskıyı artırırsa, Ortadoğu’da gerçek bir yeni sayfa açılabilecek.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un sözleri hâlâ hafızalarda:

        “Batı, tanıyacak bir Filistin kalmayana dek tanımayı geciktiriyor.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar