Tanju Özcan ve Alim Karaca için yarın karar günü 0:00 / 0:00

Başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle disipline sevek edilen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca. Her iki isim de 25 Ekim'de genel merkezde Yüksek Disiplin Kurulu'na sözlü savunma verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözleri için "gaf" deyip ve özür dilediğini hatırlatmış, "Sosyal medya programdan bana yakışmayan gaf yaptım özür diledim zaten. Ama beni burya getiren sürecin gaf almadığını biliyonum. Sığınmacılarla ilgili çıkışlarım 15 Temmuz'un asıl mimarinin ABD olduğunu söyledim bu rahatsızlık yarattı. linçk kampanyası oldu" demişti.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un kötü yönetildiğini söyleyen taraftarla tartıştığı ve küfür ettiği iddia edilen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da YDK tarafından verilecek karara saygı duyacağını belirtmişti. 25 Ekim'de savunma veren Karaca, "Olayın 7 ay öncesi var. Telefonla kayıt yapıyor organize bir şey var burada. YDK'ya sözlü savunma yaptım vereceği karara saygı duyacağım" demişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan ve Alim Karaca için Pazartesi günü saat 11:00'de toplanacak. 15 kişilik Kurulda karar oy çokluğu ile alınacak.